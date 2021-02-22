Oğlunun ölüm acısına dayanamadı

Körfez'in tanınmış esnaflarından olan, Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde bulunan “Tahir Usta” adlı lokantanın sahibi Tahir Karasakal, 83 yaşında geçirdiği kalp krizi yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminde bulunan Karasakal, yaklaşık iki ay önce yaşamını yitiren oğlu Mehmet Karasakal’ın 40. gününde kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 10 gündür kaldırıldığı özel bir hastanede yaşam savaşı veren 5 çocuk babası Karasakal, yarın Körfez Asri Mezarlığında öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.