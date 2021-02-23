4 yaşındaki Zeynep kaza kurbanı oldu

Alınan bilgiye göre Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Sokaktan Fakülte Caddesi yönünde seyir halinde olan C. Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı beton mikseri, yolun kenarındaki marketten annesi ile birlikte çıkan ve yola atladığı iddia edilen 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek’e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 yaşındaki Özlek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Özlek, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Özlek’in ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken beton mikseri sürücüsü C. Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gölcük’te bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan Ersin Özlek ile Elif Özlek çiftinin 3 çocuğundan biri, Saadet Partisi İl Yöneticisi Hasan Antika’nın ise torunu olan Zeynep Meryem Özlek’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.