Kocaeli’de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ilçe İzmit ilçesi İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu’nun kaldırım kısmında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasına acil bir şekilde müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yaya kaldırımını kapattı. İş makineleriyle kayan toprak temizlendi ve geçici olarak yol güvenliği sağlandı. Yapılan önlemler ve çalışmalarla yol yayalar ve araçlar için güvenli hale getirildi. İstinat duvarı yapılarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmasının önüne geçileceği belirtildi.
23 Şub 2021 - 10:58- Gündem Güncelleme: 23 Şub 2021 - 11:00
İzmit'te çöken yolda güvenlik tedbiri alındı
Yoğun kar yağışı sonrasında İzmit ilçesi Eski İstanbul yolunda yaşanan toprak kayması yaşandı. Araç ve yayaların sorun yaşamamaları amacıyla yolda önlem alındı.
# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, İstanbul
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.