Bostancı: Bir kap mama ve su koymayı ihmal etmeyelim

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, yaşadığımız bu kış aylarında sokakta kalan hayvanlar için kapı önüne mama ve su koyarak canlıların yaşamlarının daha da kolaylaşacağını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Bostancı şu ifadeleri kullandı, "Ülkemizin birçok bölgesinde sert geçen kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle sevimli dostlarımız soğuktan bir hayli etkileniyorlar. Ancak bu sene geçen yıllardan farklı olarak Pandemi de durumu zorlaştırıyor. Ülkemizde yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları sonucunda sokaktaki dostlarımız gıda bulmakta zorlanabiliyorlar. Bulunduğumuz coğrafyada yaşam alanlarımızı paylaştığımız kedi, köpek ve kuş gibi canlılar vücut ısılarını belirli bir sıcaklıkta tutarak yaşamlarını idame ettirirler. Ancak soğuk hava, açlık ve stres durumlarında bunu korumak gittikçe zorlaşır. Bu canlıların hipotermi yaşamamaları için ıslanmamaları, kuru yerde barınmaları gerekirken aynı zamanda beslenmelerini aksatmamaları önemlidir.

Köpeklerin soğuk havalarda yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için 8 saatte bir beslenmesi gerekirken, kedilerde bu süre 6 saatte birdir. Bunun için hepimiz evlerimizin önüne mama koyarak beslenmelerini karşılayabiliriz. Soğuk kış günlerinde suların buz tuttuğunu göz önünde bulundurarak su kaplarını sıklıkla doldurarak sıvı ihtiyaçlarını temin etmelerine yardımcı olabiliriz. Rüzgâr, yağmur ve kar gibi kışın yaşamı zorlaştıran etkilerinden sevimli dostlarımızı korumak için elimizden geldiği kadarıyla onları koruyabilecek, nefesleri ile ısıtabilecekleri küçük barınaklar ile yaşamlarını kolaylaştırabiliriz.

Özellikle araç sahiplerinin soğuk havalarda ısınmak için araç motorlarına saklanan kediler için dikkatli olması gerekmektedir. Aracımızı çalıştırmadan önce kaputa vurmayı ve aracımızın etrafını kontrol etmeyi unutmamalıyız. Yine dışarda yaşayan dostlarımız için en azından evlerimizin işyerlerimizin önüne bir kap mama ve su koymayı ihmal etmeyelim."

Tarım ve Orman Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre; Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun imzaladığı protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak.

Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü olarak kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Bakanlıktan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak.

Uygulama TBMM gündeminde olan Hayvan HaklarıYasası’nın uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.

BİLGİLERİ EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE KAYDEDİLECEK

Uygulama ile yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek.

Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak.

Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek.

60 GÜN İÇİNDE BİLDİRECEK

Ayrıca, kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak.

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebilecek.

Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması Bakanlık bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi, imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek.