Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Şub 2021 - 11:15- Gündem G: 23 Şub 2021 - 11:18

Cumhurbaşkanına en güçlü destek KO-MEK’ten

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya Dili Türkçe Seferberliği” çağrısına, en büyük destek KO-MEK’ten geldi.
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta “Bizim Yunus” Yılı Açılış Töreninde ilan ettiği Dünya Dili Türkçe seferberliğine en güçlü destek KO-MEK’ten geldi. Hayat Boyu Öğrenmede Kocaeli’nin marka kurumu olan KO-MEK, “Yabancılar için Türkçe” Branşı ile söz konusu seferberliği adeta taçlandırıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ANLAMLI SEFERBERLİK

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 14. Asırda Anadolu’da Türkçe şiirin öncülüğünü yapmış tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin 700. Ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende son derece anlamlı bir konuşma yapmıştı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçe’mize çok sıkı sahip çıkmalıyız” diyerek, önemli bir seferberliğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe’nin önemine yönelik yaptığı konuşmasında “Dünya Dili Türkçe” adıyla bir seferberlik başlattıklarının müjdesini verdi.

KO-MEK’TEN TÜRKÇE SEFERBERLİĞİNE TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Dünya Dili Türkçe” seferberliğine en güçlü destek ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarından (KO-MEK)geldi. KO-MEK, bu seferberliğe, çeşitli sebeplerden dolayı Kocaeli’nde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik açtığı “Yabancılar için Türkçe” dersleri ile destek veriyor. Diğer tüm KO-MEK kurslarında olduğu gibi bu eğitim de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

YABANCI GELİN VE DAMATLAR TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Yabancılar için Türkçe Branşı, kentte yaşayan yabancılara bir yandan Türkçe öğretirken, bir yandan Geleneksel Türk Misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunuyor. Büyük bir aile olan KO-MEK’in, bu branş sayesinde çok sayıda Yabancı Gelin ve Damatları oldu.

TÜRKÇE’NİN TANITIMINA KATKI SUNDULAR

Türkçe öğrenen yabancılar aynı zamanda ülkelerinden kilometrelerce uzaktaki bir kentte kendilerini aile sıcaklığı içinde hissetti. Sevgi, dostluk ve yardımlaşma ve sıcak bir aile ortamında olmanın ayrıcalığını yaşayan yabancı kursiyerler, öğrendikleri Türkçe sayesinde kente kolaylıkla uyum sağladı. Yabancı kursiyerler ülkelerine döndüklerinde ise öğrendikleri Türkçe ile dilimizin tanıtımına katkı sundu.

KO-MEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ ARATMIYOR

Bugüne kadar bu kurstan Litvanya, Ukranya, Tunus, Çin, Rusya, Türkmenistan, Polonya, Azerbaycan, Madagaskar, Ukrayna, Filipinler ve Malezya’dan gelen yabancı öğrenciler yararlandı. Halen devam eden kursta Rus, Endonezyalı, Suriyeli, Suudi Arabistanlı, Brezilyalı, Kolombiyalı, Sibiryalı, Ürdünlü, Yemenli, Ukraynalı, Kazak ve İranlı vatandaşlar Türkçe öğreniyor.

DESTEK SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Dünya Dili Türkçe seferberliğine yönelik en büyük destek, KO-MEK’in “Yabancılar için Türkçe” eğitimi ile verilmiş oldu. KO-MEK söz konusu eğitimi ile bundan böyle de Cumhurbaşkanı tarafından ülke genelinde başlatılan seferberliğe destek olmaya devam edecek.

2 BİN 885 YABANCI TÜRKÇE ÖĞRENDİ

KO-MEK Yabancılar için Türkçe branşını ilk olarak 2012-2013 eğitim öğretim döneminde hayata geçirdi. Kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda açılan branş halen faaliyetlerini sürdürüyor. Sekiz yıldır devam eden eğitimlerden bugüne kadar 2 bin 885 yabancı uyruklu vatandaş yararlanarak Türkçe öğrendi. KO-MEK’in yeni eğitim döneminde ise halen 127 yabancı kursiyer Yabancılar için Türkçe Branşında eğitim alıyor. 

KURS MERKEZLERİ

Yabancılar için Türkçe Eğitimi KO-MEK’in Gölcük, Mevlana, Mimar Sinan, Şekerpınar, Çayırova ve Körfez ilçelerindeki kurs merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Talep olması durumunda ise tüm kurs merkezlerinde eğitime açma imkânı bulunmaktadır. Derslerde ilk olarak yabancı öğrencilere Türkçe tanışma ve kendini tanıtma konusu öğretiliyor. Bu etapta öğrencinin yabancı bir ülkede günlük konuşma bilgisi ile alışveriş, ulaşım, sağlık gibi konulardaki işlerini gerçekleştirebilmesi sağlanıyor. Ardından konuşma, yazma ve okuma dersine geçiliyor. Kurun bu bölümünde ilk olarak alfabeyi öğrenen kursiyerler, kelimeleri birleştirerek Türkçe yazmayı öğreniyor.

# Körfez, eğitim, Kocaeli, Büyükşehir, aile, destek

23 Şub 2021 - 11:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Lazo - Sahi Türk milliyetçiliğini ayaklar altına kim almıştı?Biz bu ayakları yemiyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 11:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Lokantacılardan açıklama: “Sektör biter, 750 bin kişi işsiz kalır” mask
Lokantacılardan açıklama: “Sektör biter, 750 bin kişi işsiz kalır”
Uzman Dr. Gülçin Akı artık Cihan Hastanesi’nde mask
Uzman Dr. Gülçin Akı artık Cihan Hastanesi’nde
Aygün’den  Vali Yavuz’a Aspir Yağı  mask
Aygün’den  Vali Yavuz’a Aspir Yağı 
Efsane hakemimiz Efrahim Sınmazdemir’i de kaybettik mask
Efsane hakemimiz Efrahim Sınmazdemir’i de kaybettik
Fahri Meydan hayatını kaybetti mask
Fahri Meydan hayatını kaybetti
“41 projemizin  yüzde 66’sı tamam” mask
“41 projemizin  yüzde 66’sı tamam”
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı mask
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak  mask
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği mask
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı mask
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı mask
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı

GALERİ

Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor mask
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti mask
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu! mask
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar mask
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar mask
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı mask
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL