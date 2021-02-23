Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Şub 2021 - 11:18- Gündem G: 23 Şub 2021 - 11:21

Sapanca Gölü yükseldi, karaya oturan kayıklar suyla buluştu

Sakarya’da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde sular yükselmeye başladı. Gölün kod seviyesi 30.52 metreye yükselirken karaya oturan kayıklar gölle buluştu. Vatandaşları su kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü’nün doluluk seviyesine yaklaştığını belirtti.
mask

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı,  Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, sular yükselmeye başladı. Etkisini gösteren karın erimesiyle birlikte gölü seviyesi 30.52 metreye yükseldi. Yükselen suyla beraber karaya oturan kayıklar gölle buluştu. Gözle görülen yükselme vatandaşın yüzünü güldürürken gölün su seviyesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Sapanca Gölü’nün doluluk oranına yaklaştığını belirtti. Daha önceki zamanlarda gölün kıyısındaki kayıkların suların çekilmesinden dolayı karaya oturan kayıklar suyun yükselmesi ile birlikte tekrar göl ile buluştu. Eski ihtişamına kavuşmasına ramak kalan gölün son hali havadan da görüntülendi.

KURAKLIK DÜNYA GENELİNDE CİDDİ MESELE HALİNE GELMİŞ DURUMDA

Suyun şebekeden aboneye ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutup, kayıpların önüne geçebilmek adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tüm dünya genelinde kuraklık, mücadele edilmesi gereken ciddi bir mesele haline gelmiş durumda. Yani dünyanın gündeminde kuraklık vardır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hesaplamalarımızı yaptık ve buna göre bir plan hazırladık. Hem şehrimizin hem de ülkemizin göz bebeği Sapanca Gölü’nü koruma altına aldık. Ayrıca gölün etrafında alternatif su kaynaklarının faaliyetine geçmesini hızlandırdık. Yine su kaçaklarının önüne geçmek için altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık. Suyun şebekeden abonelere ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutarak oluşan arıza ve kayıpları en aza indirmek, kayıpların önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz” dedi.

SU KAYNAKLARIMIZIN NEREDEYSE TAMAMI DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Son yağışlar ile birlikte Sapanca Gölü’nün 30,52 metre seviyeye ulaştığını aktaran Başkan Yüce, “Şehrimizde su sıkıntısı uzun yıllar görülmemektedir. Son yağışların bu duruma katkısı olduğundan dolayı şükrediyoruz. Çok büyük bir katkısı olmuştur. Bütün su kaynaklarımızın neredeyse tamamı doluluk oranına ulaştı. Mevcut şartlar göz önüne alındığında şehrimizin doğa harikası Sapanca Gölü’nü tüm güzellikleriyle koruyarak ve kollayarak gelecek nesillere bırakmak bizim vazifemiz olmuştur. Şehrimizin ihtiyacı olan içme suyunun bir kısmını yeni yaptığımız Akçay Barajından alıyoruz. Böylelikle gölden daha fazla su çekilmesinin önüne geçmiş bulunmaktayız. Şuanda bizim su seviyemiz 30,52 metre seviyesindedir. Yani çok az bir kısım kalmıştır ki Sapanca Gölü doluluk seviyesine yaklaşmıştır” diye konuştu.

SU KULLANIMINDA DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

Su kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Tabi ki tüm bunların yanında hepimizin su kullanımında daha dikkatli olması gerekmektedir. Bahçe sulama, araç ve halı yıkıma gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması, suyu daha bilinçli tüketerek bu sürece katkı sağlaması vatani ve insanlık görevidir. Bu konuda daha duyarlı olmamızı ve hayat olan suyun kullanımını tasarruflu, en ideal şekilde kullanmak milli bir görevdir. Bu görevi, bütün vatandaşlarımızın en layıkı ile karşıladıkları ve yerine getirdiklerine inanıyorum. Bundan böyle de suyumuzu en ideal şekilde kullanalım, koruyalım ve inşallah Sakaryamız, ülkemiz ve dünyanın hiçbir zaman su sıkıntısını çekmemesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
# Kocaeli, Büyükşehir

23 Şub 2021 - 11:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uzman Dr. Gülçin Akı artık Cihan Hastanesi’nde mask
Uzman Dr. Gülçin Akı artık Cihan Hastanesi’nde
Aygün’den  Vali Yavuz’a Aspir Yağı  mask
Aygün’den  Vali Yavuz’a Aspir Yağı 
Efsane hakemimiz Efrahim Sınmazdemir’i de kaybettik mask
Efsane hakemimiz Efrahim Sınmazdemir’i de kaybettik
Fahri Meydan hayatını kaybetti mask
Fahri Meydan hayatını kaybetti
“41 projemizin  yüzde 66’sı tamam” mask
“41 projemizin  yüzde 66’sı tamam”
Karga, 'Allahü ekber' dedi, duyanlar şaşırdı mask
Karga, 'Allahü ekber' dedi, duyanlar şaşırdı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı mask
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak  mask
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği mask
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı mask
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı mask
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı

GALERİ

Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor mask
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti mask
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu! mask
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar mask
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar mask
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı mask
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL