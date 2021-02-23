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23 Şub 2021 - 11:53- Gündem G: 23 Şub 2021 - 11:55

Kocaeli Ansiklopedisi şekilleniyor

Kentin hafızasını oluşturacak olan Kocaeli Ansiklopedisi için yapılan çalışmalar devam ediyor.
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Kocaeli şehir tarihçiliğinin temellerini atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilginin en büyük zenginlik olduğu anlayışından yola çıkarak Kocaeli Ansiklopedisi’ni hayata geçirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanması beklenen projenin yürütme ve danışma kurulunda önde gelen tarihçi ve akademisyenler yer alıyor. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Yerel Kültür Platformu da projeye destek veren kurumlar arasında yer alıyor.

MADDE MADDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOCAELİ

Kocaeli Ansiklopedisi Projesi insanların yaşadığı şehrin tüm ayrıntılarını en ince noktasına kadar tanıması ve bilmesi adına gelecek için büyük önem taşıyor. İlk aşamada yaklaşık 2.000 madde ve 4 cilt olması planlanan Kocaeli Ansiklopedisi’nin kapsamı, akademik çevre ve Kocaeli’de yaşayanların yapacağı katkılarla daha genişliyor. ‘’Nahiye, kasaba, şehirler’’, ‘’şehre mal olmuş cadde ve sokaklar’’, ‘’Kandıra yoğurdu, Hereke halısı, Karamürsel sepeti, türkü, tatlı, pişmaniye, simit gibi yerel ürünler’’, ‘’tarihi bina, cami, kule, konak, köprü, mezarlık, sarnıç, han, hamam gibi yerler’’, ‘’tatil yöreleri ve turizm alanları’’ ile kent tarihine spor, siyaset, sanayi alanında damga vurmuş isimlerin yer alacağı Kocaeli Ansiklopedisi’nde Kocaeli’den bahseden seyyahlar ve eserlerine de yer veriliyor. Kocaeli’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan yerel basın da, geçmişte ve günümüzde yayın yapan dergi, gazete, televizyon gibi yazılı ve görsel medya kuruluşlarla ansiklopedide yer bulacak.

PROJE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Kocaeli Kongre merkezinde düzenlenen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projenin geldiği nokta ve izlenecek metot hakkında detaylı bilgiler verildi. Daha önceki toplantıda gündeme gelen taslak maddeler üzerinden yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler geçen zaman içerisinde kurullarda yer alan katılımcıların katkılarıyla geliştirilerek tekrar güncellendi.

YÜRÜTME VE DANIŞMA KURULU

İkincisi düzenlenen toplantıya projenin yürütme kurulunda bulunan Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. İbrahim Şirin, Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Doç. Dr. Levent Atalı, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel ile danışma kurulunda yer alan Prof. Dr. Nermin Ersoy (KOÜ), Prof. Dr. Numan Akdoğan (GTÜ), Prof Dr. Ayşe Çalık Ross, Müzeyyen Ünal, Yavuz Ulugün, Erdoğan Özdemir ve Recep Kankal katıldı.

# Gebze, Kocaeli, Büyükşehir, destek

23 Şub 2021 - 11:53 - Gündem

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