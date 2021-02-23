Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Şub 2021 - 11:54- Asayiş G: 23 Şub 2021 - 11:56

Kural ihlali yapan 304 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 304 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Şubat günü yapılan kontrollerde bin 379 iş yeri denetlenirken 18 bin 794 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye, maske takma kuralına uyulmadığı için 112 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 36 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 140 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa ve karantina tedbirlerine uymayan 4 şahsa olmak üzere toplam 304 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 85 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 401 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 211 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 612 araç kontrol edildi. 
# Kocaeli, koronavirüs

23 Şub 2021 - 11:54 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karın ağırlığına dayanamayan kafe çöktü mask
Karın ağırlığına dayanamayan kafe çöktü
3 metre yüksekten beton zemine düşen inşaat işçisi yaralandı mask
3 metre yüksekten beton zemine düşen inşaat işçisi yaralandı
38 operasyonda 16 kişi tutuklandı mask
38 operasyonda 16 kişi tutuklandı
Kural ihlali yapan 383 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 383 kişiye para cezası
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü mask
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı mask
Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı mask
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak  mask
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği mask
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı mask
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı mask
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı

GALERİ

Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor mask
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti mask
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu! mask
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar mask
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar mask
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı mask
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL