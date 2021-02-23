Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Şubat günü yapılan kontrollerde bin 379 iş yeri denetlenirken 18 bin 794 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye, maske takma kuralına uyulmadığı için 112 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 36 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 140 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa ve karantina tedbirlerine uymayan 4 şahsa olmak üzere toplam 304 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 85 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 401 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 211 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 612 araç kontrol edildi.
23 Şub 2021 - 11:54- Asayiş Güncelleme: 23 Şub 2021 - 11:56
Kural ihlali yapan 304 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 304 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.