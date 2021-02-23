Kural ihlali yapan 304 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Şubat günü yapılan kontrollerde bin 379 iş yeri denetlenirken 18 bin 794 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye, maske takma kuralına uyulmadığı için 112 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 36 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 140 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa ve karantina tedbirlerine uymayan 4 şahsa olmak üzere toplam 304 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 85 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 401 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 211 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 612 araç kontrol edildi.