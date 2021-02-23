Başiskele'de yaşayan 80 yaşındaki Adem Topçu, emekli maaşını çekip faturalarını ödemek için, Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen talep üzerine belediye ekipleri araçla 80 yaşındaki Topçu’nun evine gitti. Ekipler, Topçu’yu PTT şubesine götürmek için evinden aldı. Topçu belediye ekiplerinin aracına binerken, “Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye çalıştı. Topçu’nun o anda kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı görüntüleri gördüğünde duygulandıklarını belirtti.
23 Şub 2021 - 11:56- Gündem Güncelleme: 23 Şub 2021 - 13:07
80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı
Kocaeli’nin Başiskele'de kendilerini PTT şubesine götürmek için evine gelen belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleyen 80 yaşındaki vatandaşın sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.