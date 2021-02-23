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23 Şub 2021 - 11:56- Gündem G: 23 Şub 2021 - 13:07

80 yaşındaki vatandaşın sözleri sosyal medyada duygulandırdı

Kocaeli’nin Başiskele'de kendilerini PTT şubesine götürmek için evine gelen belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleyen 80 yaşındaki vatandaşın sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Başiskele'de yaşayan 80 yaşındaki Adem Topçu, emekli maaşını çekip faturalarını ödemek için, Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen talep üzerine belediye ekipleri araçla 80 yaşındaki Topçu’nun evine gitti. Ekipler, Topçu’yu PTT şubesine götürmek için evinden aldı. Topçu belediye ekiplerinin aracına binerken, “Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye çalıştı. Topçu’nun o anda kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı görüntüleri gördüğünde duygulandıklarını belirtti.
# yardım

23 Şub 2021 - 11:56 - Gündem

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