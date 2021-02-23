Zonguldak basınının tanınan ve sevilen isimlerinden olan ve uzun yıllardır gazetecilik yapan Anadolu Ajansı Zonguldak Büro Sorumlusu Ferdi Akıllı (42) 11 Ocak 2021 günü büroda çalıştığı esnada beyin kanaması geçirmiş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 43 gündür tedavisi devam eden Akıllı, beyninde kan pıhtısı (emboli) atması sonucu burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir dönem Anadolu Ajansı Kocaeli Bürosu’nda da görev yapan Akıllı’nın cenazesi üyesi olduğu Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenecek törenin ve Zonguldak Acılık Hz. Ali Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığında toprağa verilecek.
23 Şub 2021 - 11:58- Gündem Güncelleme: 23 Şub 2021 - 12:00
Gazeteci Ferdi Akıllı yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı Zonguldak Büro sorumlusu olan ve bir dönem Anadolu Ajansı Kocaeli Bürosunda da görev yapan gazeteci Ferdi Akıllı, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.