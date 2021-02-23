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23 Şub 2021 - 11:58- Gündem G: 23 Şub 2021 - 12:00

Gazeteci Ferdi Akıllı yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı Zonguldak Büro sorumlusu olan ve bir dönem Anadolu Ajansı Kocaeli Bürosunda da görev yapan gazeteci Ferdi Akıllı, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Zonguldak basınının tanınan ve sevilen isimlerinden olan ve uzun yıllardır gazetecilik yapan Anadolu Ajansı Zonguldak Büro Sorumlusu Ferdi Akıllı (42) 11 Ocak 2021 günü büroda çalıştığı esnada beyin kanaması geçirmiş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 43 gündür tedavisi devam eden Akıllı, beyninde kan pıhtısı (emboli) atması sonucu burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir dönem Anadolu Ajansı Kocaeli Bürosu’nda da görev yapan Akıllı’nın cenazesi üyesi olduğu Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenecek törenin ve Zonguldak Acılık Hz. Ali Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığında toprağa verilecek.
# Kocaeli

23 Şub 2021 - 11:58 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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