Gazeteci Ferdi Akıllı yaşamını yitirdi

Zonguldak basınının tanınan ve sevilen isimlerinden olan ve uzun yıllardır gazetecilik yapan Anadolu Ajansı Zonguldak Büro Sorumlusu Ferdi Akıllı (42) 11 Ocak 2021 günü büroda çalıştığı esnada beyin kanaması geçirmiş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 43 gündür tedavisi devam eden Akıllı, beyninde kan pıhtısı (emboli) atması sonucu burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir dönem Anadolu Ajansı Kocaeli Bürosu’nda da görev yapan Akıllı’nın cenazesi üyesi olduğu Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenecek törenin ve Zonguldak Acılık Hz. Ali Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığında toprağa verilecek.