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23 Şub 2021 - 16:36- Ekonomi G: 23 Şub 2021 - 16:38

Pirelli sertifika aldı

Pirelli Türkiye, Ticaret Bakanlığı’ndan “yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası” almaya hak kazandı
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Pirelli Türkiye, Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası ticareti ve ihracatı hızlandırmak amacıyla yürürlüğe alınan, ithalatçı ve ihracatçıya yerinde gümrükleme imkânı sunan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” (YYS) almaya hak kazandı.

Pirelli Türkiye, uzun denetimler sonrasında aldığı ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’ (YSS) ile uluslararası rekabette avantaj sağlayarak hızlı ve zamanında teslimat konusunda hem yeteneklerini daha da geliştirmiş olacak hem de ihracatta bir adım öne çıkacak. 

LASTİKLER GÜMRÜKTE ZAMAN KAYBETMEDEN İHRAÇ EDİLECEK

Sertifikayı almak için ciddi bir denetim süreci ve uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Pirelli Türkiye Lojistik Direktörü Ayşegül Şenalp,

şunları kaydetti:  “Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimde, siparişten tedariğe, bilgi güvenliğinden tesislerimizin fiziki güvenliğine, mali kayıtlarımızın tutulması ve saklanmasından İnsan Kaynakları uygulamalarımıza, üretim sürecimizden iç denetim yöntemlerimize kadar yayılan detaylı bir denetimden geçtik. Tüm bunların sonucunda Ticaret Bakanlığı’ndan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı almış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. İthalat ve ihracat işlemlerimizde bize hız kazandıracak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YSS) sayesinde Türkiye’de ürettiğimiz Pirelli markalı lastiklerimiz artık uluslararası rekabette ciddi bir avantaja sahip olacak.”

ÖZEL STATÜ SAĞLIYOR

Türkiye’nin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda ihracatçı firmaları desteklemek ve onların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı, 2013 yılında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı hayata geçirdi. Uluslararası geçerliliğe sahip olan bu sertifika, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi denetlemesini yapabilen firmalara uluslararası ticarette önemli kolaylık ve imtiyazlar tanıyor. ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut olan bu uygulama, ülkelerin karşılıklı tanıma anlaşmaları ile firmalara uluslararası özel bir statü kazandırıyor.  İhracatçı şirketlerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı alabilmeleri için öncelikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sahibi olmaları gerekiyor.

 

23 Şub 2021 - 16:36 - Ekonomi

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