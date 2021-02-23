Gençler Türk Telekom’la ‘START’ alacak

İnsan odaklı yaklaşımı ve yüksek teknoloji konusundaki bilgi birikimi ile Türkiye’yi geleceğe taşıyan Türk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gençler tarafından da yoğun ilgi gören ‘START’ın 2021 başvuruları sona erdi. ‘START Stajım’ ve ‘START Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan başvurularda programa ilgi arttı. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz” dedi.
UZUN DÖNEM STAJ FIRSATI
Bu yıl; tüm adımları tamamlayan ve ‘START Proje Kampı’ aşamasına gelerek katılım gösteren tüm adaylar ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. Proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından ‘START Stajım’a kabul edilen 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. 6 haftalık staj programını başarıyla tamamlayan gençler; stajlarına uzun dönem devam etme şansına da sahip olacaklar. ‘START Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom’un teknoloji, satış, finans, insan kaynakları, pazarlama, müşteri hizmetleri, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar; 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacaklar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.