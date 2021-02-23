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23 Şub 2021 - 16:37- Ekonomi G: 23 Şub 2021 - 16:39

Gençler Türk Telekom’la ‘START’ alacak

Türk Telekom, gençlerin kariyer tercihi olmaya devam ediyor. Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘START’ın başvuru sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 arttı
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İnsan odaklı yaklaşımı ve yüksek teknoloji konusundaki bilgi birikimi ile Türkiye’yi geleceğe taşıyan Türk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gençler tarafından da yoğun ilgi gören ‘START’ın 2021 başvuruları sona erdi.  ‘START Stajım’ ve ‘START Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan başvurularda programa ilgi arttı. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz” dedi.

UZUN DÖNEM STAJ FIRSATI

Bu yıl; tüm adımları tamamlayan ve ‘START Proje Kampı’ aşamasına gelerek katılım gösteren tüm adaylar ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. Proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından ‘START Stajım’a kabul edilen 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. 6 haftalık staj programını başarıyla tamamlayan gençler; stajlarına uzun dönem devam etme şansına da sahip olacaklar. ‘START Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom’un teknoloji, satış, finans, insan kaynakları, pazarlama, müşteri hizmetleri, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar; 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacaklar.
# eğitim

23 Şub 2021 - 16:37 - Ekonomi

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