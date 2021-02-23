Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Şub 2021 - 16:38- Ekonomi G: 23 Şub 2021 - 16:39

İş’te aktif büyüklük 593.9 milyar TL oldu

Türkiye İş Bankası, 2020 yıl sonu itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 26.9 artırarak 593.9 milyar TL’ye yükseltti ve “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını sürdürdü
mask

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin, “2020, pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yıl sonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485.1 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Bankanın 2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 368.9 milyar TL’ye ulaştı.
# destek

23 Şub 2021 - 16:38 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
E-ticarette 3 milyar TL’lik okul alışverişi heyecanı mask
E-ticarette 3 milyar TL’lik okul alışverişi heyecanı
İş’te aktif büyüklük 593.9 milyar TL oldu mask
İş’te aktif büyüklük 593.9 milyar TL oldu
Mobilya sektöründe hareketli dönem çok yakında başlıyor mask
Mobilya sektöründe hareketli dönem çok yakında başlıyor
Gençler Türk Telekom’la ‘START’ alacak mask
Gençler Türk Telekom’la ‘START’ alacak
Pirelli sertifika aldı mask
Pirelli sertifika aldı
Zeytinoğlu Şubat ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi mask
Zeytinoğlu Şubat ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı mask
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak  mask
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği mask
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı mask
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı mask
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı

GALERİ

Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor mask
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti mask
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu! mask
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar mask
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar mask
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı mask
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL