İş’te aktif büyüklük 593.9 milyar TL oldu

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin, “2020, pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yıl sonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485.1 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Bankanın 2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 368.9 milyar TL’ye ulaştı.