İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin, “2020, pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yıl sonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485.1 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Bankanın 2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 368.9 milyar TL’ye ulaştı.
23 Şub 2021 - 16:38- Ekonomi Güncelleme: 23 Şub 2021 - 16:39
İş’te aktif büyüklük 593.9 milyar TL oldu
Türkiye İş Bankası, 2020 yıl sonu itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 26.9 artırarak 593.9 milyar TL’ye yükseltti ve “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını sürdürdü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.