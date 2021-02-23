Mobilya sektöründe hareketli dönem çok yakında başlıyor

Levent Çapan, özellikle ihracatta olumlu gelişmelerin beklendiğine vurgu yaparak bahar aylarında satışlarda yükseliş gözlemleneceğinin altını çizdi. Pandemi döneminin mobilya da dahil olmak üzere pek çok sektörü etkilediğini söyleyen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan “Pandemi sürecinde; günlük rutinimiz, alışkanlıklarımız ve hatta hayata bakış açımız dahi farklılaştı. Tüm dünya toplumlarında yaşam şeklinden alışveriş tarzına kadar pek çok değişim gözlemlendi. Bu durumun bir yansıması olarak online satışlarımızda önemli ölçüde artış oldu. Dijitalleşme sürecimize yaptığımız yatırımlar, online mağazamıza yönelik gelişim projelerimiz ile hızlı ve doğru adımlar attık.

YASAKLARIN HAFİFLEMESİ

Yine ertelenen talebin farkında olarak offline mağazalarımızda da çok yakında başlayacak hareketliliğe hazırız. Üstelik müşterilerimizi yepyeni bir ürün gamımız ile buluşturmak üzereyiz. Bizi oldukça heyecanlandıran bu yeni gelişmeyi çok yakında paylaşıyor olacağız. Bu kritik sürecin atlatılması ve yasakların hafifletilmesiyle birlikte, biriken talebi karşılamak için yoğun bir döneme gireceğiz. Özellikle evlilik sezonun gelmesi ile mobilya sektörünü daha hareketli günlerin beklediğini söyleyebiliriz” dedi.