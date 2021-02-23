E-ticarette 3 milyar TL’lik okul alışverişi heyecanı

E-ticaretteki kırtasiye alışverişlerinin pandemi öncesine göre yüzde 60 arttığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette bu yıl 3 milyar liralık okul alışverişinin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Olgunlaşma Enstitüsü’nce hazırlanan, üzerinde hayvan, uzay figürleri ile çizgi film kahramanlarının resimlerinin olduğu çocuk maskelerine de ilgi yoğun oldu.
SINIF SEVİYELERİ
Köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime başlarken, 1 Mart’tan itibaren ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıflar ders başı yapacak. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde de uygulamalı eğitimler aynı tarihte tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.