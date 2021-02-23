BBP Çayırova, Deva’ya hayırlı olsuna gitti

Büyük Birlik Partisi Çayırova İlçe Başkan Yardımcısı Necmettin Şah Ayyıldız ve ilçe yönetimi, Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Deva Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kaya da hazır bulundu. BBP Çayırova İlçe Başkanı Suat Köse’nin şehir dışında olmasından dolayı ziyarete katılamadı. Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetimi, BBP’li yöneticileri ilçe teşkilat binasında kabul etti.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Ayyıldız, “Deva Partisi Çayırova Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkan Saraç’a, yönetimine ve İl Yöneticisi Özlem Kaya’ya misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi. Saraç ise, “Ayyıldız ve yönetimine bu nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun temennileri için teşekkür ederim. dedi. Çayırova’nın sorunları ve çözüm yolları için karşılıklı istişarelerin artarak devam edeceğini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.