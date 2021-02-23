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23 Şub 2021 - 16:41- Siyaset G: 23 Şub 2021 - 16:43

"Çınaraltı restorasyonunun zamanı mı?"

DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanı Muhammet Ali Ünsür’den Kaymakam Yüksel Kara’ya teşekkür ederken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a “Çınaraltı Meydanı’nın sözde restorasyonunun zamanı mı?” sorusunu sordu
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DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanı Muhammet Ali Ünsür gündeme dair yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Kaymakamımız Yüksel Kara ve beraberindeki heyetin sokağa çıkma yasağından muaf esnaflarımıza yaptığı ziyaretleri ve bu kapsamdaki açıklamaları için müteşekkiriz” dedi. “Esnafımıza Sahip Çıkıyoruz” adlı kampanyaya Darıcalı halktan teşekkür mesajları geldiğini ifade eden Ünsür, devamında Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a seslenerek, “Sayın Bıyık, maalesef gerçek ülke gündeminden partiniz gibi koptuğunuzu görüyorum, esnafımız ve halkımız bu kadar zor durumdayken, tarihi meydanımız Çınaraltı’nın sözde restorasyonunun zamanı mı?” dedi.

“GERÇEK ANKET YAPALIM”

Ünsür, “Müsamere anketlerle bir de çoğulcu karar kılıfına bürünmüş bu hatadan hemen vazgeçin. ‘Acı mı istersin, daha acı mı istersin?’ diye anket olmaz. Gerçek anket şöyle olmalı, ‘Tarihi Çınaraltı yıkılıp yeniden mi yapılmalı yoksa oraya harcanacak para ile esnafımızdan alışveriş yapılıp ihtiyaç sahiplerine mi verilmeli?’ Sayın Bıyık’a eğer hala sonucun farkında değil ise Darıca Belediyemizin sitesinden bu anketi başlatmasını ve kendi gözleriyle de görmesini öneriyorum. Biz bu soruları her ziyaretimizde esnafımıza, vatandaşımıza soruyoruz ve karşılığını alıyoruz” dedi.

23 Şub 2021 - 16:41 - Siyaset

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