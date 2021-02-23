“Öğretmenlerimize minnet borçluyuz”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe halkı ile sık sık bir araya gelerek onların yanında olmaya gayret gösteriyor. Vefa ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Derince Ortaokulu'nun emekli resim öğretmenlerinden Fatma Mutlu’yu Çenedağ Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Aygün, “Geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize hepimiz minnet ve şükran borçluyuz. Bugün öğrencilik yıllarımda Derince Ortaokulu'ndaki resim öğretmenlerimizden Fatma Mutlu Hocamızı ziyaret ettim. Kıymetli öğretmenimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.