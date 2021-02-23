Şehir hastanesinde çalışmalar devam ediyor

20 Mayıs 2015 tarihinde dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından temeli atılan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin, 29 Ekim 2017 tarihinde açılması planlanıyordu. Çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle bitirilemeyen hastanenin inşaat çalışmasını yapan Türkerler Holding, inşaat çalışmalarının %75'inin tamamlandığını duyurarak bir açıklama yayımlamıştı.

YÜZDE 75,2’Sİ TAMAMLANDI

Yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet edecek olan bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi’nin 30 Kasım 2021 tarihinde açılması planlanmakta olduğunu belirten firma yetkilileri, hastanenin günlük 12 bin 530’u ayakta tedavi edilen hasta ve 3 bin 858 çalışan personeli ile birlikte toplam 47 bin kişiye hizmet edeceğini belirtti. 388 bin 585 metrekare kapalı inşaat alanına sahip hastanenin yapımının yüzde 75,2 oranında tamamlandığının altı çizilen açıklamada, hastanenin zamanında açılabilmesi için tüm çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Kaba inşaatı bitirilen hastane inşaatının çalışmalarına ek olarak çevre düzenlemeleri ve bağlantı yollarının tamamlanması çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

TRAMVAY HATTI İNŞAATINA BAŞLANDI

Yeşilova ve Kandıra yolu üzerindeki otoyol bağlantıları tamamlanan şehir hastanesinin cephanelik ve Bekirdere bölgesinde de tramvay inşaatının yapımı için de çalışmalara başlandı. 3.1 kilometre uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşacak olan tramvay hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Otogar ve Kuruçeşme hattına da entegre edilecek olan tramvay hattı sayesinde 39 bin ilave yolcu sayısı ile şehir içindeki trafik yükünün de azaltılması planlanıyor. Toplam 284 milyon TL’ye mal olacak olan tramvay hattı inşaatının 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.