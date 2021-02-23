KTO’da otopark yönetmeliği toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası inşaat çalışmaları kapsamında yeni düzenlenen otopark yönetmeliği komite üyeleri ve yetkili isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası toplantı odasında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş, Meclis Üyesi Ramazan Kurtaran, 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Fatih Gümüş, Özlem Gümüş, Özcan Kazgan, Hayrullah Beyaz ve Deniz Günzat Işık katıldı.

TASLAK YÖNETMELİK ÜZERİNDEN DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLDÜ

2018 tarihinde yayınlanan ve süre gelen imar, inşaat, faaliyetleri kapsamında yapılan yapı ruhsat başvurularının, talep edilmesi, ayrıca yeni yönetmelikle ortaya çıkan durumdan olumsuz etkilenmemesi için geçiş süreci 2021 Mart ayında bitecek olan otopark yönetmeliği ile ilgili toplantı yapıldı.

Düzenlemelerin odalardan beklenmesi sebebi ile gerçekleştirilen toplantıda süreçte yaşanılan sıkıntılar göze önüne alınarak yeni taslak yönetmelik ile ilgili üyelerin lehine olabilecek görüşler bakanlığa iletilmek üzere rapor haline getirildi.

TASLAK İLE İLGİLİ PEK ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞ ORTAYA KONULDU.

Bu taslak yönetmelikte ayrıca daha önce nakden ödenmesi düşünülen Otopark ücretinde taksitlendirmelere gidilmesi, otopark ücreti alınan dairelere ilgili idarelerin bölge otoparkları düzenleyerek, buralardan yer tahsis etmesi, bu otoparkların yeri tahsis edip etmediğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli denetlenip üyelerimizin mağduriyetinin önüne geçilmesi gibi konular değerlendirildi.