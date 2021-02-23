Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Şub 2021 - 16:57- Gündem G: 23 Şub 2021 - 16:58

KTO’da otopark yönetmeliği toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası inşaat komitesi çalışmaları kapsamında yeni düzenlenen otopark yönetmeliği komite üyeleri ve yetkili isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.
mask

Körfez Ticaret Odası inşaat çalışmaları kapsamında yeni düzenlenen otopark yönetmeliği komite üyeleri ve yetkili isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası toplantı odasında gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş, Meclis Üyesi Ramazan Kurtaran, 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Fatih Gümüş, Özlem Gümüş, Özcan Kazgan, Hayrullah Beyaz ve Deniz Günzat Işık katıldı.

TASLAK YÖNETMELİK ÜZERİNDEN DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLDÜ

2018 tarihinde yayınlanan ve süre gelen imar, inşaat, faaliyetleri kapsamında yapılan yapı ruhsat başvurularının, talep edilmesi, ayrıca yeni yönetmelikle ortaya çıkan durumdan olumsuz etkilenmemesi için geçiş süreci 2021 Mart ayında bitecek olan otopark yönetmeliği ile ilgili toplantı yapıldı.

Düzenlemelerin odalardan beklenmesi sebebi ile gerçekleştirilen toplantıda süreçte yaşanılan sıkıntılar göze önüne alınarak yeni taslak yönetmelik ile ilgili üyelerin lehine olabilecek görüşler bakanlığa iletilmek üzere rapor haline getirildi.

TASLAK İLE İLGİLİ PEK ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞ ORTAYA KONULDU.

Bu taslak yönetmelikte ayrıca daha önce nakden ödenmesi düşünülen Otopark ücretinde taksitlendirmelere gidilmesi, otopark ücreti alınan dairelere ilgili idarelerin bölge otoparkları düzenleyerek, buralardan yer tahsis etmesi, bu otoparkların yeri tahsis edip etmediğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli denetlenip üyelerimizin mağduriyetinin önüne geçilmesi gibi konular değerlendirildi.

 

# Körfez

23 Şub 2021 - 16:57 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Öğretmenlerimize minnet borçluyuz” mask
“Öğretmenlerimize minnet borçluyuz”
Atalar’ın yeni muhtarlık binasının temeli atıldı mask
Atalar’ın yeni muhtarlık binasının temeli atıldı
Poyrazlar Gölü, İzmit’e artık 15 dakika mesafede mask
Poyrazlar Gölü, İzmit’e artık 15 dakika mesafede
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor mask
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Kayseri Havalimanı - Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek mask
Kayseri Havalimanı - Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
İzmitli Belediyesi geri dönüşümle ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi mask
İzmitli Belediyesi geri dönüşümle ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı mask
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak  mask
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği mask
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı mask
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı mask
Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı

GALERİ

Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor mask
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti mask
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu! mask
Bu Covid, Gölcükspor’un başının belası oldu!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar mask
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kişiyi dolandırdılar
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar mask
Kocaeli’nin arka bahçesi Poyrazlar
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı mask
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL