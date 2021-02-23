Karabalık’a, “Satılmış Müfettiş”ten 10 bin TL ceza kesildi

2011 yılında Kartepe Belediyesi’ni denetlemek için görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi’ne rüşvet vermek için özel kalem müdürünü azmettirdiği iddiasıyla dönemin belediye başkanı Şükrü Karabalık’a dava açılmıştı. Dava, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Kartepe Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabalık'a yönelik ortaya atılan yolsuzluk iddialarının ardından görevlendirilen müfettiş Erol Özer'e Karabalık tarafından hakaret edildiği iddia edilmişti.

YASAL FAİZİYLE 20 BİN TL

Erol Özer, Karabalık'ın kendisine "Satılmış Müfettiş" dediği iddiasıyla Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "hakaret" davası açmıştı. 2012 yılında açılan o dava sonuçlandı ve Karabalık, suçlu bulunarak “Kişilik haklarına saldırı” suçundan 10 Bin TL tazminat ödemesine hüküm verildi. O dönemin Mülkiye Başmüfettişine “Satılmış Müfettiş” demenin bedeli yasal faiziyle birlikte yaklaşık 20 bin liranın üzerinde tazminat ödeyecek.

RÜŞVET İDDİASI

İddialara göre, Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Erol Özer, o dönem Kartepe Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Ayhan Turan’ın başkanlığını yaptığı Kartepe Eğitim ve Kültür Derneği’nin belediye ile bağlantılı bazı işlemlerinde usulsüzlük belirledi. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı’na zimmet suçundan ihbarda bulunmak için rapor hazırladığı sırada, sanık Şükrü Karabalık’ın azmettirmesi sonucu Kartepe A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Turan tarafından 50 bin lira rüşvet verilmek istendiği öne sürülmüştü.

İSU YÖNETİMİNDE

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı olan Şükrü Karabalık, aday gösterilmeyince birkaç ay sonra İSU’ya yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı. Kişilik haklarına saldırı suçundan dolayı Erol Özer’e tazminat ödeyecek olan Karabalık, halen İSU yönetiminde görev yapıyor.