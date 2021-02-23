Özhan Kurt: Heyecanımız çok yüksek

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Av. Özhan Kurt, 8 Mart’ta gerçekleşmesi planlanan dernek başkanlığı seçiminde göreve devam etmek için bir kez daha aday olduğunu belirtti. Çalışmalarına bu yönde devam eden Özhan Kurt, demokratik bir ortamda, hakemlerimize ve gözlemcilerimize yakışan bir genel kurul olacağına tüm samimiyetimle inanıyorum” dedi.

GENEL KURULUMUZU ERTELEYEBİLİRİZ

1 Mart’taki kararları beklediklerini ifade eden Av. Özhan Kurt şu şekilde konuştu: Derneğimizin seçimleri için 8 Mart tarihini aldık. 1 Mart’ta açıklanacak olan kararları bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın son kararında 1 Mart’a kadar genel kurulların yapılması yasaktı. Bu sürenin 3 ay ileriye atma olasılığını da düşünüyoruz. Böyle bir şey olursa genel kurulu erteleme durumumuz da söz konusu olabilir. Sait hocam ile birlikte başka kim aday olursa tek tek başarılar diliyorum.

YENİ ALPERLER, TOLGALAR ÇIKMALI

Bu şehirde gerek hakem gerekse de maç sayısı olarak ülkede üst sıralardayız ancak üst klasmanda sadece Alper Çetin hocamız var ve Süper Lig’de sürekli dördüncü hakem olarak görev alıyor. Çetin’e Süper Lig’de düdük hakemliği de getirmeliyiz. Kocaeli bölgesi hakemlerinin ve gözlemcilerinin güçlenmesi, söz sahibi olması adına kimin elinden ne gelirse yapmaya devam etmeli, Alper Çetin, Tolga Güldibi gibi hakemlerimizin sayıları artırmalıyız.

PANDEMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Pandemi, hakem camiasını da kuşkusuz olumsuz etkiledi. Aklımızda gerçekleştirmek istediğimiz projeler vardı ancak hiç hareket edemedik. Hakemlerimizin antrenmanlarda rahatça giyinebileceği, duşunu alabileceği, sosyal ortam bulabileceği bir yeri olması adına çalışıyoruz. Hakem Evi olması için heyecanımız oldukça yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a projemizi sunduk. Konu ile ilgili gelişmelerin olumlu seyredeceğine inanıyorum.