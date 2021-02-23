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23 Şub 2021 - 19:49- Spor G: 23 Şub 2021 - 19:50

Erol Kaçmaz’ın karantina süresi 28 Şubat’ta bitiyor
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Gölcükspor Kulüp Müdürü Erol Kaçmaz’ın son Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Kaçmaz’ın karantina süresi ise 28 Şubat’ta sona erecek. Bu tarihte yaptıracağı testin sonucu negatif çıkarsa Kaçmaz 1 Mart Pazartesi günü iş başı yapacak.
# covid-19

23 Şub 2021 - 19:49 - Spor

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