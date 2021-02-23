Erol Kaçmaz’ın karantina süresi 28 Şubat’ta bitiyor

Gölcükspor Kulüp Müdürü Erol Kaçmaz’ın son Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Kaçmaz’ın karantina süresi ise 28 Şubat’ta sona erecek. Bu tarihte yaptıracağı testin sonucu negatif çıkarsa Kaçmaz 1 Mart Pazartesi günü iş başı yapacak.