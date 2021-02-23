Yeni vakalarda büyük artış!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 213’e yükseldi. Bugün toplam 123 bin 734 test yapıldı. Semptom gösteren 633 kişiyle birlikte toplam 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633 oldu.
Bugün iyileşen 5 bin 546 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 534 bin 996’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 185 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4 olarak duyuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.