İzmit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz saç kesimi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekonomik durumu iyi olmayıp, çocuklarının saçlarını kestiremeyen aileler ve kadınlar için ücretsiz saç kesim hizmeti başlattı. İzmit Belediyesi Çukurbağ Kurs Merkezi’nde gerçekleştiren saç kesiminde çocukların yaşadığı heyecan ise görülmeye değerdi.

3 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Kuaför Songül Kaya’nın gönüllü olarak yaptığı saç kesim işlemleri başvuruların devam etmesi halinde hafta içi 12:00-16:00 saatleri arasında 3 ay boyunca devam edecek. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kuaför hizmetinden dolayı vatandaşlar memnun olurken destekleri için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.