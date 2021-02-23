İzmit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz saç kesimi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekonomik durumu iyi olmayıp, çocuklarının saçlarını kestiremeyen aileler ve kadınlar için ücretsiz saç kesim hizmeti başlattı. İzmit Belediyesi Çukurbağ Kurs Merkezi’nde gerçekleştiren saç kesiminde çocukların yaşadığı heyecan ise görülmeye değerdi.
3 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK
Kuaför Songül Kaya’nın gönüllü olarak yaptığı saç kesim işlemleri başvuruların devam etmesi halinde hafta içi 12:00-16:00 saatleri arasında 3 ay boyunca devam edecek. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kuaför hizmetinden dolayı vatandaşlar memnun olurken destekleri için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.