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24 Şub 2021 - 11:46- Gündem G: 24 Şub 2021 - 11:49

2 kalem televizyon satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 2 kalem televizyon satın alınacak

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2 KALEM TELEVİZYON mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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24 Şub 2021 - 11:46 - Gündem

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