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24 Şub 2021 - 11:51- Siyaset G: 24 Şub 2021 - 11:52

MHP'de mahalle başkanları atandı

Darıca ilçe teşkilatı “Milliyetçi Hareket Partisi Mahalle başkanlarımızla buluşuyoruz” programını gerçekleştirdi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları olarak mahalle başkanları atamaları devam ediyor. Darıca'da atanan mahalle başkanları; Bayramoğlu mahallesi başkanı Aykut Ataseven,  Cami mahallesi başkanı Ahmet Ayan, Kazımkarabekir mahallesi başkanı Savaş Marangoz, Nenehatun mahallesi başkanı Ozan Karakaya, Sirasogutle mahallesi başkanı Selim Böyük, Fevziçakmak mahallesi başkanı Tayfun Koçak, Abdiipekci mahallesi başkanı Ramazan Öter, Emek mahallesi Başkanı Samet Okumuş, Osmangazi mahallesi başkanı Yusuf islam Cengiz.
# Kocaeli

24 Şub 2021 - 11:51 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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