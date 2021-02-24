MHP'de mahalle başkanları atandı

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları olarak mahalle başkanları atamaları devam ediyor. Darıca'da atanan mahalle başkanları; Bayramoğlu mahallesi başkanı Aykut Ataseven, Cami mahallesi başkanı Ahmet Ayan, Kazımkarabekir mahallesi başkanı Savaş Marangoz, Nenehatun mahallesi başkanı Ozan Karakaya, Sirasogutle mahallesi başkanı Selim Böyük, Fevziçakmak mahallesi başkanı Tayfun Koçak, Abdiipekci mahallesi başkanı Ramazan Öter, Emek mahallesi Başkanı Samet Okumuş, Osmangazi mahallesi başkanı Yusuf islam Cengiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.