Edinilen bilgiye göre Gölcük’te meydana gelen 2 ayrı motor hırsızlığı sonrasında Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, inceleme başlattı. Motosikletleri çalan şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahsın kimliğini tespit etti. Tespit üzerine şahsı takibe alan ekipler, H.C. adlı şahsı, İzmit’te yaşadığı ikamete düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.C., Gölcük Adliyesine sevk edildi. Öte yandan Gölcük’te iki ayrı adreste motosiklet çalan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir binanın önüne gelen şahıs, park halindeki motosikleti eliyle sürükleyerek götürmeye başlıyor. Binanın önünden motosikleti alan şahıs bir süre sonra gözden kayboluyor.
24 Şub 2021 - 11:54- Asayiş Güncelleme: 24 Şub 2021 - 11:56
Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Gölcük'te 2 ayrı adresten park halindeki motosikletleri çalan şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.
# İzmit
24 Şub 2021 - 11:54 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.