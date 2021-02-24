Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre Gölcük’te meydana gelen 2 ayrı motor hırsızlığı sonrasında Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, inceleme başlattı. Motosikletleri çalan şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahsın kimliğini tespit etti. Tespit üzerine şahsı takibe alan ekipler, H.C. adlı şahsı, İzmit’te yaşadığı ikamete düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.C., Gölcük Adliyesine sevk edildi. Öte yandan Gölcük’te iki ayrı adreste motosiklet çalan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir binanın önüne gelen şahıs, park halindeki motosikleti eliyle sürükleyerek götürmeye başlıyor. Binanın önünden motosikleti alan şahıs bir süre sonra gözden kayboluyor.