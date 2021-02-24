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24 Şub 2021 - 12:02- Ekonomi G: 24 Şub 2021 - 12:03

Bulut’tan çağrı! "Kocaeli’nin bekçisi olalım"

KOTO Başkanı Necmi Bulut, kafe ve restoranlara açık çağrıda bulunarak, “Kocaeli Valiliğimiz kademeli normalleşme sürecinde kafe ve restoranların açılmasına sıcak bakıyor. Ancak işletme sahiplerinin de işine ve Kocaelimize sahip çıkmasını ve kurallara uymasını bekliyoruz” dedi

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Kocaeli Ticaret Odası, yeni yılın 2. Meclis toplantısını pandemi önlemleri çerçevesinde yine online olarak gerçekleştirdi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın yönettiği oturumda, 6 gündem maddesi görüşüldü. Aylık faaliyet sunumuyla meclis üyelerine hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, ana gündemine kademeli normalleşme sürecini ve sektörlerin durumunu aldı. “Pandemi maalesef yaşantımızı ciddi bir biçimde etkilemeye devam ediyor” diyen Başkan Bulut, “Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılmasıyla inşallah biraz rahatlamış olacağız. Tedbirlerin yine aynı titizlikle sürdürülmesi sonucu inşallah bu salgının tamamen ortadan kalkmış olmasını temenni ediyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak bu süreçte Covid-19 pandemisinin üyelerimize olan etkilerini en aza indirilebilmek adına çalışmalarımız devam etmektedir.

VALİ YAVUZ AÇILMASINA ILIMLI BAKIYOR

Bu süreçten şüphesiz ki en çok etkilenen sektör kafe ve restoranlar olmuştur. Kademeli normalleşme ve maddi destek açıklamalarının ardından ivedilikle sektör temsilcileriyle Odamızda toplantı düzenleyerek, durum tespiti yaptık. Diğer Odalardan da görüş alarak Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile görüşme gerçekleştirdik. Sayın Valimizin görüşü de, yetki kendilerine devredildiğinde kafe ve restoranların açılması yönünde. Ancak, Valimizin bizim de çok önemsediğimiz bir vurgusu var; Tüm işletmeler kurallara uyarak faaliyet göstermeli. Biz de aynı vurguyu yapıyoruz. Bizim birbirimize destek olmamız lazım. Valimizden böyle ılımlı yaklaşım varken, biz de olumlu cevap vermeli, kurallara uymalıyız. Hem sağlığı sekteye uğratmamalıyız hem de ticaretimize devam etmeliyiz. Daha önce açıldığında kurallara maalesef uyulmadığını gördük. Belirli metrajın altında faaliyet gösterenlerin mutlaka açık alan sunması gerekiyor. Kazara bu işe giren insanlarla, mesleği bu olanları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Lütfen kendi işimizin ve Kocaeli’nin bekçisi olalım. Kurallara uyalım. Ortak hareket etme ve iş yapma kabiliyetimizi arttırmak amacıyla diğer odalarla bir çalışmamız var. Kocaelimize bir fuar şirketi kazandırmak. Herkesin elinin taşının altında olduğu eşit şartlarda bir firma. Kendi fuarlarımızı kendi firmamızla düzenlemeyi amaçlıyoruz.

DİKKAT: YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ SON BAŞVURU SÜRESİ 28 ŞUBAT 2021

Bildiğiniz üzere, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  ile Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile daha önce 31 Ocak 2021 olan başvuru süresi 28 Şubat 2021 tarihine, 28 Şubat 2021 olan ilk taksit ödeme süresi 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza şahsen gelerek veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatmış olalım.

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE YAPILACAK DESTEĞE SON BAŞVURU 31 MART

06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3506 sayılı ekte yer verilen “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar” ile işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ciro kaybı desteği başvurusu e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Restoran ve kafelere verilecek ciro kaybı desteği başvuruları 31 Mart saat 23:59'a kadar devam edecektir. İlgili arkadaşların süreye dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

# destek, Kocaeli, covid-19, koronavirüs

24 Şub 2021 - 12:02 - Ekonomi

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