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24 Şub 2021 - 12:04- Gündem G: 24 Şub 2021 - 12:05

Çevre temizliğiyle Başiskele’de doğal işler

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürürken park ve bahçelerde titizlikle mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.

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Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınmasıyla birlikte Başiskele genelinde park ve bahçelerin, yeşil alanların mıntıka temizliğini yaparak her türlü çöp ve diğer yabancı maddeleri topladılar. Daha temiz ve sağlıklı Başiskele için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan belediye ekipleri, son olarak Sahil Mahallesi’nde Tanta Sokak Parkı, Güvenlik Caddesi Parkı, Barbaros Mahallesi’nde Sağlık Yolu Sokak Parkı, Tuğra Parkı, Yeşilyurt Mahallesi’nde Tınaztepe Parkı, Mehmet Akif Ersoy Parkı, Mutlu Sokak Parkı, Ertuğrul Gazi Parkı, Vezirçiftliği Mahallesi’nde Seyid Caddesi Parkı, Kafkas Sokak Parkı, Akşemsettin Sokak Parkı, Sağlık Ocağı Parkı, Mehmetağa Mahallesi’nde Adapark, Goodyear Parkı, Elif Masal Parkı, Kullar Tepecik Mahallesi’nde Sağlık Ocağı Parkı, Fatih Mahallesi’nde Kanarya Sokak Parkı, Şevval Sokak Parkı, Yaylacık Mahallesi’nde Yaylacık Caddesi Parkı, İlkbahar Sokak Parkı’nı özenle temizleyerek çevreyi ve doğayı korudular.  Doğaya ve insana saygılı yaptığı güzel işler ile Başiskele’yi daha yaşanabilir, sağlıklı ve huzurlu bir kent haline getiren Başiskele Belediyesi vatandaşlardan da büyük beğeni ve takdir topluyor. Başiskeleliler ilçenin dört bir köşesinde yapılan temizlik çalışmalarından dolayı Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine çok teşekkür ettiler.

24 Şub 2021 - 12:04 - Gündem

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