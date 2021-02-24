Dilovası Batı Kavşağı’nda sona doğru  

Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı, olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Bu durumun ortadan kalkması için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kavşaktaki çalışmalarda sona yaklaştı. Proje yaklaşık olarak 2 milyon 100 bin TL’ye mal olacak.

YATAY SONDAJ TAMAMLANDI

İş kapsamında daha önce kavşağın Dilovası şehir merkezine dönüşte kullanılan katılım kolundaki yatay sondajı tamamlayan İSU ekipleri, Batı Kavşağı güney ayağındaki yatay sondajı da tamamladı. Proje kapsamında toplamda 135 metre yatay sondaj imalatı gerçekleştirildi. Toplamda 310 metrelik yağmursuyu imalatı yapıldı. Ekipler şuan kavşaktaki belirlenen yerlere su alma yapılarını inşa ediyor.

YAĞMURSUYU DİL DERESİNE TAHLİYE EDİLECEK

Gerçekleştirilen çalışma ile yatay sondajlı yağmur suyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresi’ne tahliye edilecek.

YOĞUN YAĞIŞLARDA D-100 TRAFİĞE KAPANIYORDU

Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştirecek. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D-100 Karayolu’nun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.