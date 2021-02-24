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24 Şub 2021 - 12:14- Gündem G: 24 Şub 2021 - 12:17

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuklar yolda!

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkisi altına alan ve birçok şehirde kar yağışına sebep olan soğuk hava dalgası geride kaldı. Yurt genelinde sakin geçen bir haftanın sonrasında mart ayının ilk günlerinde yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. 28 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıkları düşüşe geçecek.
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Aralık ayında sıcaklık rekorları kıran havalar, ocak ayında soğudu, şubat ayı ise yurdun büyük çoğunluğunda ciddi soğuklarla geçti. Küresel tahmin sistemlerinin raporlarına göre ise mart ayının ilk günlerinde yeni bir soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak.

28 ŞUBAT’TAN İTİBAREN SOĞUYOR

Küresel tahmin sistemleri verilerine göre 28 Şubat’tan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Mart ayının ilk günlerinde yurdun kuzey kesimlerinde kar kendini gösterecek, İstanbul’da da ciddi bir soğuma yaşanacak.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

# Kocaeli, İstanbul

24 Şub 2021 - 12:14 - Gündem

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