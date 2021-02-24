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24 Şub 2021 - 12:18- Spor G: 24 Şub 2021 - 12:21

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu
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2.Lig Beyaz Grup'taki kritik İnegölspor-Kocaelispor maçının kadroları açıklandı. İşte kadrolar:

İnegölspor: 1. GÖKHAN SİVEREK, 2. YUNUS EMRE DUYAN, 25. BİLAL YILDIRIM, 5. GÖKHAN KURUMUŞ, 6. SAMET GÜNHAN, 7. FATİH ÜGE, 16. SELİMCAN TEMEL, 19. MEHMET ÖZDIRAZ, 23. OĞUZ ÇETİNKAYA, 42. ALİ AYDEMİR, 17. ABDULKADİR KUZEY

Yedekler: 95. EMRE ŞEKER, 11. EMİR ÖZSOY, 15. MUSTAFA ÇALIŞKAN, 10. ERDİ CAN ŞEHİT, 21. CANER SOLMAZ, 22.CAFER TOSUN, 24. BÜNYAMİN YAVAŞOĞLU, 36. BERKAN ÇELİK, 88. FATİH ÇİPLAK, 99. GÜLHAN ÜREYEN

Teknik Sorumlu: ALAETTİN HİKMET IŞIK

Kocaelispor: 1. BAYRAM OLGUN, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 14. YİĞİTALİ BAYRAK
22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 41. GÖKHAN MERAL, 77. BENHUR KESER, 89. MESUT ÖZDEMİR, 94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 18. FURKAN GEDİK, 19. İSA NALBANT, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 30. EREN TÜRKKAL, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu: MUSTAFA REŞİT AKÇAY

24 Şub 2021 - 12:18 - Spor

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