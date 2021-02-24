Tamyüksel, yeni meclis üyesi Işık’a mazbatasını sundu  

CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak’ın intiharı sonrası boş kalan meclis üyesi koltuğuna yedek listede bulunan İYİ Partili Kubilay Işık getirildi. Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Kubilay Işık'a yeni grevinde başarılar dileyerek mazbatasını takdim etti. Tamyüksel, “Vefat eden kardeşimiz Tugay’ın yerine getirilen partilimiz Sayın Kubilay Işık’ın kendisini telefon ile arayarak tebrik eden ve makamında ağırlayarak iyi dileklerini sunan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman’ın gösterdiği nezakete karşılık kendisine teşekkür ederken ‘Sevgili Kardeşim’ diye hitap etmesi dolayısı ile kamuoyunda oluşan ‘Hem Sevgili Kardeşim deyip, hem de nasıl muhalefet edecek’ gibi hatalı bir algının oluşması üzerine, bir açıklama yapma gerekliliği hasıl olmuştur” dedi.

“TUGAY’IN MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Tamyüksel, “Kartepe Belediyesi’nin seçilmiş başkanı olan Sn. Kocaman, bizim düşmanımız değil sadece siyasi rakibimizdir. Beşeri anlamda ise; Kartepe’de kimimizin abisi, kimimizin kardeşi, kimimizin ise arkadaşıdır. Unutulmamalıdır ki; siyasi münasebet ayrı, beşeri münasebetler ayrıdır. Meclis Üyemiz Kubilay Işık da nerede ne konuşacağını ve nasıl davranacağını bilen. İyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırt edebilen, en önemlisi siyasî akaitleri olan bir arkadaşımızdır. Kartepe’nin menfaatlerinin korunması noktasında bugüne kadar geri adım atmadığımız gibi, bugünden sonra da gerekeni gerektiği gibi Belediye Meclis Üyemiz ile birlikte yapmaya devam edecek, Tugay kardeşimizin bıraktığı mirasa da hakkı ile sahip çıkacağız. Lütfen sapla samanı karıştırmayın” dedi.