Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş ve ilçe yöneticileri Ahmet Demirtaş, Muratcan Sever ve Tuncay Dağ, Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret ettiler. Kendilerini kabul ederek ağırlayan Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yöneticileri ile samimi bir ortamda geçen görüşmede taraflar fikir alışverişinde bulundu. Deva Partisi İlçe Başkanlığı’nın Gebze’ye hayırlı olması temennisinde bulunan GTO Başkanı Nail Çiler, siyasi partilerin demokratik sistemin en önemli unsuru olduğunu belirterek sanayinin başkenti Gebze’nin önemini ve dinamiklerini anlatarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
24 Şub 2021 - 16:01- Siyaset Güncelleme: 24 Şub 2021 - 16:02
Deva Gebze’den GTO’ya ziyaret
Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş ve yönetimi, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'i makamında ziyaret etti
# Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.