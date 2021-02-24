Deva Gebze’den GTO’ya ziyaret

Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş ve ilçe yöneticileri Ahmet Demirtaş, Muratcan Sever ve Tuncay Dağ, Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret ettiler. Kendilerini kabul ederek ağırlayan Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yöneticileri ile samimi bir ortamda geçen görüşmede taraflar fikir alışverişinde bulundu. Deva Partisi İlçe Başkanlığı’nın Gebze’ye hayırlı olması temennisinde bulunan GTO Başkanı Nail Çiler, siyasi partilerin demokratik sistemin en önemli unsuru olduğunu belirterek sanayinin başkenti Gebze’nin önemini ve dinamiklerini anlatarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı.