SP Gebze, Erbakan için çıkarılan özel sayıyı Gebzelilere dağıtacak

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısını İlçe Başkanı Mustafa Türel başkanlığında gerçekleştirdi. Milli Gazete’nin merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. yılında çıkarmış olduğu 1 milyon adet özel sayısına istinaden Başkan Mustafa Türel, “Bu sayının hocamızın fikirlerini, eylemlerini ve nasıl bir dava mensubu olmamız konusunda bizlere hatırlatma yaptığını gösteriyor. Bundan ötürü bu özel sayının tüm Gebzeli vatandaşlarımızın okumasını istiyoruz. Bizler Gebze Teşkilatımız olarak vatandaşlarımıza ve esnafımıza ulaştırma gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.