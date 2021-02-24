Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısını İlçe Başkanı Mustafa Türel başkanlığında gerçekleştirdi. Milli Gazete’nin merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. yılında çıkarmış olduğu 1 milyon adet özel sayısına istinaden Başkan Mustafa Türel, “Bu sayının hocamızın fikirlerini, eylemlerini ve nasıl bir dava mensubu olmamız konusunda bizlere hatırlatma yaptığını gösteriyor. Bundan ötürü bu özel sayının tüm Gebzeli vatandaşlarımızın okumasını istiyoruz. Bizler Gebze Teşkilatımız olarak vatandaşlarımıza ve esnafımıza ulaştırma gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.
24 Şub 2021 - 16:02- Siyaset Güncelleme: 24 Şub 2021 - 16:03
SP Gebze, Erbakan için çıkarılan özel sayıyı Gebzelilere dağıtacak
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Milli Gazete’nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10’uncu yıldönümü nedeniyle çıkardığı 1 milyon adet özel sayıdan ilçede vatandaşlara dağıtacağını belirtti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.