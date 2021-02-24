Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Şub 2021 - 16:03- Siyaset G: 24 Şub 2021 - 16:05

İşeri: Kadın cinayetlerine bir dur demeliyiz

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Kadın cinayetlerine bir dur dememiz gerekiyor” dedi  

mask

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, haftalık olağan basın açıklamasında ülke ve ilçe gündemine dar önemli açıklamalarda bulundu. İşeri, geçtiğimiz hafta ilçede Halim Er isimli şahsın, yaklaşık 4 senedir birlikte yaşadığı Hacer Çetin’i (36) öldürmesi olayına dikkat çekerek, “Kadın cinayetlerine bir dur dememiz gerekiyor” dedi. İşeri, “Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir kadın cinayeti yaşandı. Maalesef insanlar, ekonomik sıkıntılardan da bunalıma girmiş durumda. Bunlarda aile içi şiddete maruz kalanlar da kadınlar oluyor. Bunların azalarak bitmesi için öncelikle ekonomik krizin düzelmesi gerekiyor. Kadın cinayetlerine de bir dur dememiz gerekiyor” dedi.

 

EĞİTİM AİLEDE BAŞLAMALI”

İşeri, “Yasalar değişmediği müddetçe kadın cinayetlerinin hafiflemesi mümkün olmayacak gibi görünüyor. Her gün bir kadın cinayeti ile karşı karşıyayız. Kadın olarak bu cinayetlere bir dur denmesini istiyoruz. Biz kadınlar olarak erkek çocuklarımızı eğitirken kadının değerini çocuğa aşılamamız gerekiyor. Erkek çocuk önce annesine, evlendiği zaman eşine değer verecektir. Önce ailede eğitim olması gerekiyor. Kadınlara karşı bakış açılarının değişmesi lazım” ifadelerini kullandı.
# çocuk, aile, eğitim

24 Şub 2021 - 16:03 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP’li Bilgin'den baldızına hayırlı olsun ziyareti mask
AKP’li Bilgin'den baldızına hayırlı olsun ziyareti
Aynacı: Seçim anketlerine göre ciddi çıkış yakaladık   mask
Aynacı: Seçim anketlerine göre ciddi çıkış yakaladık  
İşeri: Kadın cinayetlerine bir dur demeliyiz mask
İşeri: Kadın cinayetlerine bir dur demeliyiz
SP Gebze, Erbakan için çıkarılan özel sayıyı Gebzelilere dağıtacak mask
SP Gebze, Erbakan için çıkarılan özel sayıyı Gebzelilere dağıtacak
Deva Gebze’den GTO’ya ziyaret mask
Deva Gebze’den GTO’ya ziyaret
Tamyüksel, yeni meclis üyesi Işık’a mazbatasını sundu   mask
Tamyüksel, yeni meclis üyesi Işık’a mazbatasını sundu  
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca, il il vaka sayılarını açıkladı! İşte Kocaeli... mask
Bakan Koca, il il vaka sayılarını açıkladı! İşte Kocaeli...
Poyrazlar Gölü, İzmit’e artık 15 dakika mesafede mask
Poyrazlar Gölü, İzmit’e artık 15 dakika mesafede
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak  mask
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı mask
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi mask
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi

GALERİ

Hürriyet gözyaşlarını tutamadı! İzmit işçisini ‘gülümseten’ imzalar atıldı mask
Hürriyet gözyaşlarını tutamadı! İzmit işçisini ‘gülümseten’ imzalar atıldı
Küçük çocuk 15 dikişle kurtulduğu pitbull dehşetini anlattı mask
Küçük çocuk 15 dikişle kurtulduğu pitbull dehşetini anlattı
İnegölspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
İnegölspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi mask
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor mask
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti mask
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL