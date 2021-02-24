İşeri: Kadın cinayetlerine bir dur demeliyiz

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, haftalık olağan basın açıklamasında ülke ve ilçe gündemine dar önemli açıklamalarda bulundu. İşeri, geçtiğimiz hafta ilçede Halim Er isimli şahsın, yaklaşık 4 senedir birlikte yaşadığı Hacer Çetin’i (36) öldürmesi olayına dikkat çekerek, “Kadın cinayetlerine bir dur dememiz gerekiyor” dedi. İşeri, “Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir kadın cinayeti yaşandı. Maalesef insanlar, ekonomik sıkıntılardan da bunalıma girmiş durumda. Bunlarda aile içi şiddete maruz kalanlar da kadınlar oluyor. Bunların azalarak bitmesi için öncelikle ekonomik krizin düzelmesi gerekiyor. Kadın cinayetlerine de bir dur dememiz gerekiyor” dedi.

“ EĞİTİM AİLEDE BAŞLAMALI”

İşeri, “Yasalar değişmediği müddetçe kadın cinayetlerinin hafiflemesi mümkün olmayacak gibi görünüyor. Her gün bir kadın cinayeti ile karşı karşıyayız. Kadın olarak bu cinayetlere bir dur denmesini istiyoruz. Biz kadınlar olarak erkek çocuklarımızı eğitirken kadının değerini çocuğa aşılamamız gerekiyor. Erkek çocuk önce annesine, evlendiği zaman eşine değer verecektir. Önce ailede eğitim olması gerekiyor. Kadınlara karşı bakış açılarının değişmesi lazım” ifadelerini kullandı.