Aynacı: Seçim anketlerine göre ciddi çıkış yakaladık  

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı haftalık olağan basın açıklamasında ülke ve ilçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aynacı, “Şubat ayı kamuoyu araştırmalarına göre, “Avrasya Araştırma”nın seçim anketinde İYİ Parti’nin oylarının dikkat çekecek derecede arttığı görülmektedir. Seçim anketlerine göre ciddi çıkış yakaladık” şeklinde konuştu.