İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı haftalık olağan basın açıklamasında ülke ve ilçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aynacı, “Şubat ayı kamuoyu araştırmalarına göre, “Avrasya Araştırma”nın seçim anketinde İYİ Parti’nin oylarının dikkat çekecek derecede arttığı görülmektedir. Seçim anketlerine göre ciddi çıkış yakaladık” şeklinde konuştu.
24 Şub 2021 - 16:04- Siyaset Güncelleme: 24 Şub 2021 - 16:06
Aynacı: Seçim anketlerine göre ciddi çıkış yakaladık
İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, “Avrasya Araştırma”nın seçim anketine göre İYİ Parti’nin oylarının dikkat çekecek derecede arttığını söyleyerek “Seçim anketlerine göre ciddi çıkış yakaladık” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.