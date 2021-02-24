AKP’li Bilgin'den baldızına hayırlı olsun ziyareti

Körfez Belediyesi AKP Meclis Üyesi Mete Bilgin, İzmit Merkez'de faaliyet gösteren Cihan Hastanesi'nde göreve başlayan Dahiliye Uzmanı baldızı Gülçin Aki'yi ziyaret etti. 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Baldızı Dahiliye Uzmanı Gülçin Aki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mete Bilgin'e teşekkür ettiğini belirtti.