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24 Şub 2021 - 16:08- Siyaset G: 24 Şub 2021 - 16:12

CHP’li kadınların başkanı Kocaeli’de

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka kentimize gelerek partisinin YaşamHak Projesini tanıttı. Nazlıaka konuşmasında kadın örgütlerinin, kadın şiddeti davalarına katıldığında daha adil sonuçlar çıktığını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddete karşı CHP Genel Merkezi’nde 7/24 çalışacak olan bir çağrı merkezi kurduklarını geçtiğimiz Aralık ayında duyurmuştu.  7 Aralık’ta hizmete giren proje için Nazlıaka illeri gezerek projeyi duyurmaya başladı. “YaşamHak Projesi” ismi verilen projenin tanıtımı bugün İzmit Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde Nazlıaka'nın katılımı ile gerçekleşti. Programa CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar İlçe kadın kolları başkanları ve yöneticiler katıldı.

“SÖZÜMÜZ OLSUN MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

Toplantıda ilk konuşmayı il Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya gerçekleştirdi. Başkan Kaya konu Kaya Konuşmasında, “Kadın yaşamdır. Yaşama düşman olanlarla bir hesabımız var. Bu kadar ağır gündemin altında bir yandan ezilirken, bir yandan da umudu örgütlemeyi, mücadeleyi büyütmeyi ihmal etmeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz. Bugün üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak kadınları ve Türkiye’yi bu karanlık bu mücadele bilinciyle kurtaracağız. Sözümüz olsun Mutlaka kazanacağız“ dedi

“KULAĞIMIZA KÜPE OLDU”

Songül Kaya’nın arından kürsüye çıkan il Başkanı Harun Yıldızlı, Meclis Üyesi Tugay Adak’ın intiharına değindi. Yıldızlı konuşmasında, “CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı Tugay’ın vefatında suçlu aramaya gerek yok hepimiz suçluyuz. Genel başkanımızın yaşam hak projesini zevkle dinleyeceğiz. Biliyorsunuz iki hafta önce Tugay’ı kaybettik. Tugay’ın vefatı hepimizde derin bir üzüntü yarattı. Bunun suçlusunu aramaya gerek yok. Hepimizde suç var. Örgütün başında benim bende de suç var. Bu acıyı hepimiz derinden yaşıyoruz fakat aile daha derinden yaşıyor. Yazarak çizerek ailenin yarasını deşmeye gerek yok. Biz CHP örgütü olarak biz bu ailenin yanındayız. Ne gerekiyorsa da yerine getireceğiz. Bu bizim kulağımıza küpe oldu acı oldu. Bu acıların tekrar yaşanmaması için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. Kocaeli örgütü olarak yanında olacağımızı belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖRGÜTLENMEDİĞİMİZ MAHALLE KALMAYACAK”

Harun Yıldızlının ardından kürsüye çıkan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı son zamanlarda intiharların arttığını belirterek, İntihar eden genç Meclis Üyesi Tugay Adak’a rahmet diledi. Örgütlü gücümüzü artırmak için Türkiye'nin her iline gidiyoruz diyen Nazlıaka, “205 ilçede kadın kolları örgütlenmesini gerçekleştirdik. Mart sonun kadar Türkiye’de örgütlenmediğimiz tüm ilçelerde örgütleniyoruz. Yılsonunda kadar örgütlenmediğimiz tel bir belde mahalle kalmayacak. Ortak dil konuşabilmek için sürekli çalışmamız gerekiyor” dedi.

İLK İMZA KILIÇDAROĞLU’NDAN

Kadın dernekleri ile birlikteliğin önemini vurgulayan Nazlıaka, “Kadının örgütlü mücadelesini saha da yükseltmek istiyoruz. Madem toplumun yarınını kadınlar oluşturuyor meclisin yarısını kadınlar oluştursun. Bu sadece kadınların mücadelesi değil sağlıklı bir toplumun mücadelesi. Sağlıklı bir toplum yapısı içim kızların ve erkeklerin bir arada büyümesi ve karma eğitimi savunuyorum. Meclise sunduğumuz kanun teklifini sadece kadınlar imzalamamalı dedik. Teklifimizin ilk imzacısı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak” dedi.

“KADINLA MÜCADELE DEDİ”

Sözlerini sürdüren Nazlıaka, “Başka şeyler de yapmamız lazım dedik. Türkiye'nin en temel sorunlarını derledik. Karşımıza ilk olarak kadın cinayeti çıktı. Kadınlar katlediliyorlar. Bu proje ile kadınların hayatlarına dokunmalıyız. Genel merkez olarak 7/24 açık olan bir şiddet hattı oluşturduk. Bütün şiddet mağdurlarına hukuk desteği veriyoruz. Kadınlarımızın yanında olacak çalışmalara imza atıyoruz. Psikolojik destek verecek çalışmalara imza atacağız. Sayın cumhurbaşkanımız kadınların adını pek ağzına almaz. Geçtiğimiz günlerde aldı onu da yanlış aldı. Kadına şiddete mücadele yerine kadınla mücadele dedi. Dil sürçmesi bilinçaltının yansımasıdır.

“KEŞKE BÖYLE OLMASA”

Kadın örgütlerinin kadın davalarına katılması gerektiğini savunan Nazlıaka, “Davalara katılmamız gerekiyor. Biz ne zaman bir davaya katılsak davada daha adil kararlar çıkıyor. Keşke böyle olmasa. Bu yüzden duruşmalara katılmamızın önemi var. Bu proje ile Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracağız” dedi. İzmit Belediyesi toplu sözleşesinde kadına şiddet maddesini örnek gösteren Nazlıaka , “Belediye başkanımız eğer çalışanlar eşlerine şiddet uygularsa haklardan faydalanamayacak dedi. Bu tür örneklerin artması gerekiyor” dedi.

“ÖZLEM ZENGİN’İ SAVUNDU”

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile ilgili de konuşan Nazlıaka, “Kendisi kadınlar ile ilgili bir açıklama yaptı. Daha sonra özür niteliğinde bir açıklama yaptı.  Özrü kabahatinden büyük. Daha sonra dijital ortamlarda bazı saldırılara maruz kaldı. Biz bunun da karşındayız. Biz nasıl ona karşı cinsiyetçi hareketlerin karşında duruyorsak Özlem Zengin’in de Aydın İl Kadın Kolları Başkanının yanında durmasını beklerdik” dedi. Konuşmasının devamında projelerin detaylarına bahseden Nazlıaka, “Bugün Türkiye’de çalışan her iki kadından biri kayıt dışı çalışıyor. Kadınların en çok çalıştığı sektör hizmet sektörüdür. Kadının yoksullaşmaması için gerekli adımları atacağız. Mesleklerdeki cinsiyetçiliği ortadan kaldırmaya çalışacağız” dedi.

# AKP, Kocaeli, İzmit, destek, aile

24 Şub 2021 - 16:08 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Gölcüklü Ahmet Şen - valla insan ağlamaktan kendini tutamıyor nazlı hanım kadınlara acayip şekilde sahip çıkıyorsunuz hele hele kaç aydır kadınları için bir çok parti merkezlerinde onlara nasıl sahip çıkıp her gün haber merkezlerinde gazetelerin baş sayfalarında açık oturumlarda bir tek kadının nasıl korunduğunu söz sahibi olduğunu anlatıldıkça size teşekkür ettim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 16:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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