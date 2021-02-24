Kent Konseyi’nin yeni başkanı Ali Korkmaz

Kocaeli Kent Konseyi 10. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ali Korkmaz’ın tek aday olduğu kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, AKK İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, MHP İl Başkan Yardımcısı Sami Acıkök, ilçe belediye başkanları, oy kullanan kamu kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurul ve birlik temsilcileri, oda ve vakıf temsilcileri, ilçe kent konseyi temsilcileri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

250 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 24 yönetim kurulu üyesi seçildi. Kongre öncesi delegelere üye kartlarının yanı sıra maske dağıtımı yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Gültekin Görüm yaparken üyeliklerini Yusuf Erenkaya, Nazmi Akın ve Aslı Kuş yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, “Millet olarak pandemi dönemini aşmaya çalışıyoruz. Sağlık çalışanları, kargo çalışanları ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ben sendikacı kimliğimle çalışanların hak ve menfaatlerini koruduğu kolladığı için beklentilerin üzerindeki toplu sözleşmeye imza attığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum.

NİFAK TOHUMLARI EKMEMEMİZ LAZIM

Konuşmasını sürdüren Uyar, “Siyasi görüşleri milletleri farklı Türkiye olarak bir bütün olmayı becerdik. Asla bundan geri adım atmayalım. Bize saldıranları iyi bilip ona göre davranalım. Ülkenin birliği bütünlüğü için akan kanların değerinin var olması için beraber olmamız lazım. Nifak tohumları ekmememiz lazım. 15 Temmuz sadece bir siyasi partiye yapılmadı, bu ülkeye yapıldı. Hep beraber sokağa çıktık. Bir kardeşiniz olarak birlikten ve beraberlikten asla vazgeçmeyelim. Başkan Uyar’ın ardından konuşan Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, “Kocaeli ilklerin ve enlerin bir kenti. Birçok çalışmanın farklı illere Kocaeli’den yayıldığını biliyoruz. Sivil topluma ve ortak akla verdiği değerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Türkiye’nin farklı illerine gittiğimiz zaman büyükşehir belediyesinin bizlere verdiği bütçeden dolayı diğerlerinden ayrılıyoruz. Ayrı bir binamız ve bütçemiz var” dedi.

ŞEMSİYE GÖREVİ GÖRÜYOR

Görüm’ün arından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kent konseyleri, tanımı tam netleşmemiş deve midir kuş mudur bilinmeyen organlardır. Kent konseyinden asıl beklenen kentin ortak aklının tecelli etmesi için bir organ görevi görmek. Ortak aklın ete kemiğe büründüğü yerdir kent konseyi. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engeliler gibi odak gruplar ve çevreyle sürdürülebilir kalkınma, tarih, kentlilik ve kente aidiyet bilinciyle ilgili çalışmalar yapar kent konseyi. Diğer sivil toplum kuruluşlarını da çatıları altında kuşatmaları beklenir. Şemsiye görevi görür kent konseyi. Yeni yönetim eski yönetimde olduğu gibi STK’ların önünü açan bir yaklaşım sergilemeli” diye konuştu.

TOPYEKÛN BİR KENT YÖNETİMİ OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR

Gönüllü kuruluşların teşvik edilmesinin kent konseyi açısından çok önemli olduğunu belirten Büyükakın, “Gönüllü hareketi aracılığıyla oluşturulacak pozitif ayrımcılık gösteren bir sürü grup için çalışmalar yapılabilir. Herkes ortak akılla birçok katkı sağlayabilir. Hayatı boyunca birçok görev almış şehrine değer katacak bir sürü yetişmiş insanı var bu kentin. Bizler kentleri yönetirken beraberinde hem bir kent yaratmış oluyoruz. Aynı zamanda o kentler bizi yaratmaya başlıyor. İstediğiniz kadar iyi sistem kurun yönetim meselesi sevk ve idare imkan ve kabiliyetlerle sınırlıdır. Topyekûn bir kent yönetimi oluşturmamız gerekiyor” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Son olarak söz alan Kent Konseyi’nin yeni Başkanı Ali Korkmaz, “Bizleri bu göreve layık gören çok değerli delegasyona; şehrimizin gelişmesi, güzelleşmesi için çaba gösteren kentimizin dinamiklerine özellikle teşekkür etmek isterim. Bir teşekkürü de Kocaeli için ben de varım diyen her birinin ayni bir başarı hikayesi olan yönetim kurulumuzun birbirinden değerli üyelerine sunmak istiyorum. Kocaeli Kent Konseyi 2008 yılında yaptığı ilk Genel Kurul'un ardından bugüne kadar dünyadaki diğer örnekleri gibi şehrimizin vizyonu ve aidiyet duygusunu geliştirirken hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, şeffaflık, hesap sorma ve hesap verme, yerinden yönetim ilkelerini benimseyerek çok önemli işlere imza attı” dedi.

HERKESİN DESTEĞİNE VE SAHİPLENMESİNE İHTİYACIMIZ VAR

Korkmaz, “Bu vesile ile kuruluşundan bugüne kadar şehrimiz için çok önemli bir misyona sahip, bu çatı altında görev yapmış tüm başkan ve yöneticilere, gönül elçilerine şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bizler de bu şemsiye altında, kadın, gençlik, engelli, emekli meclisleri ve çeşitli çalışma gruplarımızla belediyeler ve diğer yerel paydaşlarla şehrimiz için ortak aklın oluşturulmasını sağlayarak yeni bir soluk ve heyecanla çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimizle bu bayrağı devralıyoruz. En geniş kitlelere ulaşmak için herkesin desteğine ve sahiplenmesine ihtiyacımız var” dedi.

BU ŞEHİR HEPİMİZİN DİYEREK YOLA ÇIKIYORUZ

Kocaeli Kent Konseyi olarak her görüşü dinleyeceklerini belirten Korkmaz, “Şehrimiz için ülkemiz için yol gösterici olmaya çalışacağız. Kocaeli Valiliği, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sendikalarımız, meslek kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, mahalle muhtarlarımız, kısaca kentimizin tüm bileşenleriyle birlikte olacağız. En önemlisi ‘Şehrim için bir fikrim var’ diyen eleştirisi, önerisi, düşüncesi, projesi, çözümü olan değerli hemşerilerimizi de can kulağıyla dinlemeye hazırız. Bu şehir hepimizin diyerek yola çıkıyoruz. Farklı ve üretken bir döneme imza atmak istiyoruz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederek kongremizin tekrar şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ALİ KORKMAZ’IN YÖNETİMİ

Ali Korkmaz- Başkan

Gültekin Görüm- Genel Sekreter

Enver Düz- Kocaeli Valiliği ETÜT ve Proje Müdürü

Sadık Uyal- KBB Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Ercüment Çiftçi- KOÜ Rektör Yardımcısı

Prof. Numan Akdoğan- GTÜ Öğretim Üyesi

AV. Selam Yaray- Baro Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Bulut- KOTO Yönetim Kurulu Başkanı

Filiz Akkaş- KSO Meclis üyesi

Mustafa Çöpoğlu- MARKA Genel Sekreteri

Kahraman Bulut- İMO Başkanı

Yusuf Karaaslan- İzmit Ziraat Odası Başkanı

Faruk Demir- Kocaeli Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı

Ali Bostan – TEK Gıda İş Şube Başkanı

Alpay Hacıoğlu- Emlakçılar Odası Başkanı

Mustafa Akdoğan- Kadıköy Mahalle Muhtarı

Ali Ekber İncesu- Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şube Başkanı

Ömer Yağız- ERGAZ A.Ş

Ulaş Erenkaya- Kocaeli Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyesi

Oya Tuncel- Kızılay Gebze Şube Başkanı

Selçuk Çakır- Kocaeli Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi

DOÇ. DR. Alper Gültekin- Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi

Nesrin Atar- ÇÖLYAK ve PKU Yasam derneği

Mehmet Başaran- Kocaeli Gebzeliler Dernek Başkanı