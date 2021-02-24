Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Şub 2021 - 16:52- Asayiş G: 24 Şub 2021 - 16:55

2 gündür kayıp olan otel çalışanı hastaneden çıktı

Körfez'de iki gündür kendisinden haber alınamayan ve itfaiye ekiplerince yaşadığı eve balkonlar girilen şahsın, hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

İş arkadaşları ve yakınlarının ulaşamadığı otel çalışanının hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Olay Körfez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper’in 2 gündür işe gelmemesinden şüphelenen çalışma arkadaşları durumu Seper’in yakınlarına haber verdi. Otel çalışanları ve Seper’in yakınları, hayatından endişe ettikleri Seper’in evine giderek çaldıkları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber veriler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BULUNAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipler, merdivenli araç ile Seper’in yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon camını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını fark edince dışarı çıktı. Komşularının alt katta oturan abisi İrfan Seper’in evinde olabileceğini söylemeleri üzerine, ekipler, alt kata indi. Abisine ait dairenin çelik kapsını kırarak içeri giren ekipler, içeride yine kimseyi bulamayınca aramayı sona erdirdi. Yapılan aramaların ardından başlatılan inceleme sonrasında, Seper'in rahatsızlanması sonrasında iki gündür hastanede tedavi altında olduğu belirlendi.
# yardım, Kocaeli, Körfez

24 Şub 2021 - 16:52 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Konteyner vaadiyle onlarca vatandaşı dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı mask
Konteyner vaadiyle onlarca vatandaşı dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı
Kumar oynarken yakalansa da rahatını hiç bozmadı mask
Kumar oynarken yakalansa da rahatını hiç bozmadı
İstinat duvarına çarpan otomobil alev alev yandı mask
İstinat duvarına çarpan otomobil alev alev yandı
D-100'de 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı mask
D-100'de 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı mask
Minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı
Bariyere çarpıp havada dikili kaldı mask
Bariyere çarpıp havada dikili kaldı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bakan Koca, il il vaka sayılarını açıkladı! İşte Kocaeli... mask
Bakan Koca, il il vaka sayılarını açıkladı! İşte Kocaeli...
Poyrazlar Gölü, İzmit’e artık 15 dakika mesafede mask
Poyrazlar Gölü, İzmit’e artık 15 dakika mesafede
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak  mask
17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı mask
Yağ Fabrikası haberleri Türkkan’ı kızdırdı
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi mask
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi

GALERİ

Hürriyet gözyaşlarını tutamadı! İzmit işçisini ‘gülümseten’ imzalar atıldı mask
Hürriyet gözyaşlarını tutamadı! İzmit işçisini ‘gülümseten’ imzalar atıldı
Küçük çocuk 15 dikişle kurtulduğu pitbull dehşetini anlattı mask
Küçük çocuk 15 dikişle kurtulduğu pitbull dehşetini anlattı
İnegölspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
İnegölspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi mask
Ayakkabı sandığı; bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor mask
Metrelerce havaya uçan motosikletli genç yaşam mücadelesi veriyor
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti mask
Güvenlik kamerası nasıl öldüğünü saniye saniye kaydetti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL