2 gündür kayıp olan otel çalışanı hastaneden çıktı

İş arkadaşları ve yakınlarının ulaşamadığı otel çalışanının hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Olay Körfez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper’in 2 gündür işe gelmemesinden şüphelenen çalışma arkadaşları durumu Seper’in yakınlarına haber verdi. Otel çalışanları ve Seper’in yakınları, hayatından endişe ettikleri Seper’in evine giderek çaldıkları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber veriler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BULUNAMADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipler, merdivenli araç ile Seper’in yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon camını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını fark edince dışarı çıktı. Komşularının alt katta oturan abisi İrfan Seper’in evinde olabileceğini söylemeleri üzerine, ekipler, alt kata indi. Abisine ait dairenin çelik kapsını kırarak içeri giren ekipler, içeride yine kimseyi bulamayınca aramayı sona erdirdi. Yapılan aramaların ardından başlatılan inceleme sonrasında, Seper'in rahatsızlanması sonrasında iki gündür hastanede tedavi altında olduğu belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.