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24 Şub 2021 - 18:00- Siyaset G: 24 Şub 2021 - 18:03

DEVA Partisi ve CHP'den çağrı: Gelin esnafları gezelim

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç'u makamında ziyaret etti. Ziyarette her iki parti de Cumhur İttifakına çağrıda bulunarak "esnafı birlikte gezelim" teklifinde bulundu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç'u partisinin il binasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yıldızlı'ya İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyarette ilk konuşmayı CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı gerçekleştirdi. Yıldızlı konuşmasında," Yeni binanız çok güzel öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Türk siyasetine, demokrasiye inanan insanlar olarak sizin de katılmanız sevindirici. Herkes kendisini ifade etmeli. Genel başkanlarımız görüşüyor. Üst tarafta görüşmeler devam ediyor. Ülkede hakkı hukuku savunanların bir arada olacağı bir ülke talep ediyoruz. Kuvvetler  ayrılığının olduğu, parlamenter sistemi savunuyoruz" dedi.

"HUKUK VE ADALET OLURSA ÜLKEYE BAHAR"

Yıldızlı açıklamalarının devamı ise,"Hukuk ve adalet olursa bu ülkeye bahar gelecek. Bizim toplantılarda, kongrelerde koronavirüs yok. Bu korona çok akıllı adam seçiyor. Ve özellikle esnafı seçiyor. İktidar partilerine uğramayan korona benim esnafıma uğruyor. Kamudaki israfı nasıl anlatayım. Beş kere Tepeköy Göletini açmışlar. Sene 2021 Ocak ayında diyor ki tekrar ihlal ettik.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇILMALI"

Sorduğumuz zaman Büyükşehir ve İlçe Belediyeler çalışıyor. Kocaeli'nde Kocaeli'nin çöp sorunu yoksa bizim zamanımızda yapılan çalışmalar sayesinde. Sağ olsunlar olan suyuda kestiler. Biz 15 sene önce yaptığımız çalışmalardan hala bahsedebiliyoruz. Bugün öğrencilerimizle uğraşıyorlar. Aşşağı bak diyorlar. Şuan gençlik ülke ve dünya görüşüne sahip onların ifade özgürlüğü açılmalı" dedi.

"DEMOKRASİMİZİN KAZANIMLARI"

DEVA Partsi İl Başkanı Adem Koç ise konuşmasında,"Bugün sizleri burada ağırlamaktan onur ve şeref duydum. Şuanda bu yaşadığımız hadise cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımları. Birçok siyasi partilerden kongremize katılımlar oluyor ama bazı partilerden olmadı. Fakat inşallah ben arzu ediyorum ülkemiz normalleşecek. Tüm siyasi partiler ortak görüşe sahip olacak. Türkiyenin en genç partilerinden biriyiz. Bu süreçte yeni bir yönetim kurulumuzu oluşturmaya çalıştık" dedi.

"İL BİNAMIZI GİZLİ TUTTUK"

Koç açıklamalarının devamında ise,"Biz bu il binamızı maalesef gizli tuttuk. Deşifre ettiğimiz ilçelerimizde mal sahipleri satmaktan vazgeçti. Ben daha önce böyle bir şey hiç yaşamadım. Bizim isteğimiz normal bir Türkiye. Gençlerimize normal bir Türkiye bırakmak. Ülkemizde gençlerimiz intihar ediyorlar. Umutlarını yitiriyorlar ya da göç ediyorlar. Bir toplumu bir ülkeyi ancak bu şekilde bitirebilirsiniz. Özgürlük ne zaman ülkemizde yüksek olursa o zaman ülkemiz iyiye gider" dedi.

İKTİDAR PARTİLERİNİ DAVET ETTİ

Koç açıklamalarının devamında ise iktidar partilerini makamına davet ederek,"Ben davet ediyorum benim ev sahipliğimde bir araya gelelim sorunları birlikte çözelim. Kocaeli göç alanıdır. Esnafımızı çarşımızı birlikte gezelim" dedi.

"İKTİDAR NEDEN VEREMİYOR"

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı toplantının sonunda tekrar konuşmasını gerçekleştirerek,"Son günlerde asgari ücretin 3 bin 100 liraya çıkmaması ve bizim belediyelerimizin bu rakamı vermesine değinmek istiyorum. Biz bu rakamı verebiliyoruz iktidar neden veremiyor. Çalışana işçiye emekçiye gelince ücret yok oluyor. Son dönemlerde terörist söylemleriyle ülkedeki olayların üstünü örtmek için anında bir kılıf uydurulabiliyor.

"ESNAFI BİRLİKTE GEZELİM"

Kimse CHP terörist denilince terörist olunmuyor. Biz vatanını seven cumhuriyet çocuklarıyız. Millet kan ağlıyor. Akıllı korona sadece esnafa gidiyor. Buyursunlar İl Başkanlarıyla esnafa gidelim. Masa başında çoğu şeyi göremeyebiliriz görmek lazım. Ben hazırım hangi ilçede dolaşmak istiyorlarsa dolaşalım. Halk ne diyor bakalım. Bizler siyaseti halkın ne dediğini duymak lazım.

# koronavirüs, Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

24 Şub 2021 - 18:00 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Izmitli - baskan gene havadan atıp tuttmussun genel baskanın gibi siz 3100 lira daha yeni yaptınız tahır baskan işçilerine %60 zam yaptı ayrıca bayram paralarıda ramazan ayında 1000 tl kurban parasıda 1500 tl siz bos laflarınızla ortamı mesgul etmeyin pkk ortagınızla yola devam edin allah sizin gibilerin eline bu ulkeyi vermesin vermezde zaten.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 19:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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