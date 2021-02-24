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24 Şub 2021 - 20:17- Gündem G: 24 Şub 2021 - 21:36

Böyle giderse hayat normale dönmeyecek! Korona verileri uçuşta

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 24 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194'e yükseldi. Bugün 72 kişi koronadan hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 200 oldu
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 72 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 285'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 665 bin 194'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 297 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 200 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 9 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 633'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 107 yeni vaka tespit edilmişti.
# koronavirüs

24 Şub 2021 - 20:17 - Gündem

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