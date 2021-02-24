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24 Şub 2021 - 22:45- Asayiş G: 25 Şub 2021 - 00:47

Kocaeli merkezli yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

 Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
# Kocaeli

24 Şub 2021 - 22:45 - Asayiş

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