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25 Şub 2021 - 10:04- Gündem G: 25 Şub 2021 - 10:06

Kandıra Yüzme Havuzu’nda son rötuşlar  

Büyükşehir tarafından Kandıra’da yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun geçici kabulü yapıldı  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’da yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun geçici kabulü yapıldı. Kocaeli’nin tatil bölgelerini bünyesinde barındıran Kandıra’ya kazandırılan havuzla ilçenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.

 

SON TESTLER YAPILIYOR

Kandıra Çarşı Mahallesi’nde inşa edilen havuzun geçici kabulü yapılırken bu kapsamda mekanik cihazların ve elektrik tesisatının son testleri de yapılıyor. Tesisin en kısa sürede kusursuz bir şekilde teslim alınması için çalışmalar sürüyor. Toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor.

 

YARI OLİMPİK VE ÇOCUK HAVUZU

Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuznda, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu da yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve wc’ler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.

 

5 YARI OLİMPİK HAVUZ

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı beşe çıktı. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova, Kartepe ve Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzları da hizmet veren tesisler arasında yer alıyor. Olimpik Yüzme Havuzu ise Gebze şehir merkezinde hizmet veriyor.

# Kocaeli, Büyükşehir, Körfez, çocuk, Gebze

25 Şub 2021 - 10:04 - Gündem

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