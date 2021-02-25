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25 Şub 2021 - 10:09- Gündem G: 25 Şub 2021 - 10:13

Bilim Kurulu 1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi bugün toplanıyor!

 Mart'taki normalleşme adımları öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Toplantıda 1 Mart'ta hangi illerde, hangi yasaklarda gevşemeye gidileceğine son şekli verilecek. Bakan Koca'nın kritik toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında "1 Mart'ta normalleşme başlıyor" açıklaması vatandaşlar tarafından heyecanla karşılanmıştı. Her ilin salgınla ilişkili verileri dikkate alınacak, gidişatın olumlu görüldüğü yerlerde kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Bu noktada normalleşecek illere ise Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu karar verecek. Mart ayında atılacak normalleşme adımları öncesinde  Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor, 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

İL İL 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

1 MART VE SONRASI KONUŞULACAK

Tüm gelişmelerin ele alınacağı bugünkü Bilim Kurulu toplantısında öncelik, 1 Mart ile başlayacak "Yerinde Karar" dönemi olacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.

KARADENİZ AYRICA ELE ALINACAK

Son günlerce Karadeniz Bölgesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği de belirtiliyor. Vaka artışının en fazla olduğu ilk 5 şehrin Karadeniz'de olması nedeniyle bu şehirlerde 15 gün tam kapanma dahil bir dizi önlem alınabileceği de tahminler arasında.
# koronavirüs

25 Şub 2021 - 10:09 - Gündem

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