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25 Şub 2021 - 10:26- Siyaset G: 25 Şub 2021 - 10:29

Ellibeş’ten “Efsane Muhtara” vefa ziyareti

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in vefa ziyaretleri devam ediyor. Ellibeş, önceki gün İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde 20 yılı aşkın süre kesintisiz hizmet ederek 2014’de bu görevi bırakan ve bölgede “Efsane Muhtar” olarak anılan 80 yaşındaki Mehmet Kanpara’yı ziyaret etti.

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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, her hafta düzenli olarak vefa ziyaretleri gerçekleştiriyor. İlçe programlarında mutlaka yer verdiği bu ziyaretlerden birini de önceki gün İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nin “Efsane Muhtarı” Mehmet Kanpara’ya yaptı. Ziyarette Tanıtım ve Medya Başkanı İbrahim Gürsel ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Sönmez de yer aldı. Başkan Ellibeş, “Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşını oluşturmaktadır. Bu kutsal görevi 20 yıl kesintisiz olarak büyük bir başarıyla yerine getiren ve çevresinde büyük bir sevgi çemberi oluşturan Mehmet Kanpara Ağabeyimize sağlık, mutluluk diliyorum. Ben de bir muhtar çocuğu olarak, geçmişte muhtarlarımızın yaşadığı sıkıntıları ve gösterdikleri özveriyi çok iyi biliyorum. Bu yüzden onların emekleri unutulmaz” dedi. Kanpara, ziyaretten duyduğu memnuniyeti Ellibeş’e hazırladığı meyve tabağında “Ak Parti” yazısıyla gösterdi. Kanpara, “Hatırlanmak güzel birşey. Bizleri evimizde ziyaretinizle çok mutlu ettiniz” dedi.

# Kocaeli, AKP, İzmit

25 Şub 2021 - 10:26 - Siyaset

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