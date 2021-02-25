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25 Şub 2021 - 10:34- Gündem G: 25 Şub 2021 - 10:36

Darıca’nın altyapısı ilmek ilmek işleniyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesinde sürdürdüğü içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesinde yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için inşa ettiği 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısı inşaatını sürdürüyor. 2020 yılında başlanılan ve 2022 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenen projede, imalatların yüzde 55’i tamamlandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ekonomik ömrünü tamamlayarak sık sık içme suyu ve kanalizasyon arızalarının yaşandığı, küresel ısınma ile birlikte sağanak ve ani yağışların meydana gelmesi nedeniyle altyapı eksikliği yaşanan ilçelerin problemlerinin giderilmesine büyük önem veriyor. Bu çerçevede yatırım programı hazırlayan İSU Genel Müdürlüğü, “Darıca ve Gebze ilçeleri muhtelif cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı” projesinde çalışmalara aralıksız devam ediyor.

TOPLAM 57 KM ALTYAPI HATTI

Ağırlıklı olarak Darıca ilçesinde devam eden yatırımlar kapsamında, ilçenin kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu, 5200 metre düktil boru ve 5800 metre çelik  boru hattı olmak üzere 11 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı, 27 kilometre kanalizasyon hattı ve 19 kilometre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 57 kilometre uzunluğunda altyapı imalatı inşa edilecek.

15 BİN METREKÜP SU DEPOSU

Darıca ilçesi, İzmit Körfezi kıyısında bulunması ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çevre ve park yatırımları ile cazibe merkezi olarak sürekli nüfusu artıyor. Bundan dolayı ilçenin düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için Kazım Karabekir Mah. Pavlıtepe mevkiinde 15 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa ediliyor. Deponun kazı çalışmalarının ardından betonarme çalışmaları yapılıyor. Devam eden çalışmalar kapsamında deponun yüzde 40 inşaat işleri tamamlandı.

ALTYAPI HATLARI DÖŞENİYOR

Proje kapsamında içme suyu, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile yeni yağmursuyu hatlarının imalat çalışmaları da devam ediyor. İlçenin Cami Mahallesi Burç Sokak ile Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde 1400 ve 400 mm çaplarında yağmursuyu hatları ile 300 mm çapında kanalizasyon hatları inşa ediliyor. Şimdiye kadar ilçeye bağlı Nenehatun, Osmangazi, Pirireis, Cami, Kazım Karabekir ve Emek mahallelerine bağlı cadde ve sokaklarda altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

YÜZDE 55 TAMAMLANDI

Darıca ve Gebze ilçelerinde devam eden projede altyapı imalat çalışmalarının yüzde 55’i tamamlandı. Toplam 79 milyon liraya mal olacak projenin, Mart 2022’de tamamlanması hedefleniyor. İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle ilçede bozulan cadde ve sokakların üstyapı çalışmalarını da ayrı ihaleler ile yapıyor.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, Gebze

25 Şub 2021 - 10:34 - Gündem

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