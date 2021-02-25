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25 Şub 2021 - 10:43- Gündem G: 25 Şub 2021 - 10:47

Meteoroloji uyardı! Kar geri dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren kar yağışlarının yurdu terk etmesinin ardından yeni bir soğuk hava dalgası daha geliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre mart ayının ilk haftası Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası ile İstanbul dahil çok sayıda ilde yeniden kar yağışları görülecek.
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Türkiye hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mart ayı itibari ile Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkisini artıracak karla karışık yağmur görülecek.

2 MART'TA YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 2 Mart Salı itibari ile soğuk hava yurt genelinde etkili olacak.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
# Kocaeli, İstanbul

25 Şub 2021 - 10:43 - Gündem

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